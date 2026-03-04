Es tendencia:
Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

Luis Palma sigue haciendo muy bien las cosas en el Lech Poznan y UEFA ha reconocido las grandes actuaciones del hondureño.

José Rodas

Luis Palma ha puesto de rodillas a Centroamérica y está siendo muy seguido.
Luis Palma ha sido un pilar para el Lech Poznan en la temporada. El pasado fin de semana marcó en la victoria 4-3 sobre el Raków.

Palma no anotaba con el club desde noviembre de 2025. Con este tanto llegó a cinco y ha repartido cuatro asistencias en 20 encuentros disputados.

A reemplazar otro crack de Concacaf: Keyrol Figueroa y su gran salto al equipo menos pensado de Europa

A reemplazar otro crack de Concacaf: Keyrol Figueroa y su gran salto al equipo menos pensado de Europa

Mejor aún cuando vamos a la Conference League, el catracho se ha destacado y UEFA lo ha reconocido a nivel de Centroamérica.

Luis Enrique es el único jugadores de la región que está vivo en competiciones europeas y eso es de destacar mucho para Honduras.

Luis Palma es reconocido por UEFA

Lech Poznan se enfrentará en los octavos de final al Shacktar Donest, uno de los rivales más complejos que les pudo tocar, pero que tienen la misión de eliminar.

Rigoberto Rivas recibe duro revés en Turquía y tiene pendiente a José Francisco Molina para su primera convocatoria

Así ha destacado las páginas de la UEFA Conference League y Europa League la actuación del hondureño Luis Palma en el torneo europeo.

UEFA ha reconocido a Luis Palma por sus actuaciones.

