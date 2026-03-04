Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

Luis Palma ha sido un pilar para el Lech Poznan en la temporada. El pasado fin de semana marcó en la victoria 4-3 sobre el Raków.

Palma no anotaba con el club desde noviembre de 2025. Con este tanto llegó a cinco y ha repartido cuatro asistencias en 20 encuentros disputados.

Mejor aún cuando vamos a la Conference League, el catracho se ha destacado y UEFA lo ha reconocido a nivel de Centroamérica.

Luis Enrique es el único jugadores de la región que está vivo en competiciones europeas y eso es de destacar mucho para Honduras.

Luis Palma es reconocido por UEFA

Lech Poznan se enfrentará en los octavos de final al Shacktar Donest, uno de los rivales más complejos que les pudo tocar, pero que tienen la misión de eliminar.

Así ha destacado las páginas de la UEFA Conference League y Europa League la actuación del hondureño Luis Palma en el torneo europeo.

