Luis Palma ya lo sabe: desde Polonia sorprenden y confirman cuál será el futuro del hondureño en Europa

Luis Palma de a poco va recuperando la confianza en el Lech Poznán, club polaco que hoy cayó 1-3 ante el Shaktar en la ida de los octavos de final de la Conference League.

Durante esta temporada, el atacante hondureño suma 14 titularidades y en 21 apariciones ha logrado anotar cinco goles y repartir cuatro asistencias.

Es importante recordar que, Luis Palma sigue perteneciendo al Celtic de Escocia y su contrato de préstamo con el club de Polonia vence en junio del presente año, es decir, en poco menos de tres meses.

Lo que informan desde Polonia

Ante ese escenario, el portavoz del Lech Poznán Adrian Galuszka fue consultado sobre la idea de fichar al hondureño para inmediatamente revenderlo y obtener ganancias.

Galuszka fue convicente al asegurar que de momento no han decidido la compra de Palma; situación que se discutirá incluso después que culmine la temporada, según precisa el medio Trasnfery de Polonia.

“No. Tenemos un enfoque binario. Si fichamos a Luis Palma, la decisión se tomará al final de la temporada, o incluso después, solo para disfrutar de su tiempo de juego aquí en la calle de Bulgarska. No lo compraremos para revenderlo en otro sitio y obtener ganancias. Verifiqué la información con el director deportivo Tomasz Rzasa y admitió que simplemente no es cierta. Desde nuestra perspectiva, no hay necesidad de difundir estas teorías públicamente”, explicó Adrian Galuszka, portavoz de prensa del Lech.

¿Qué pasará con Palma?

El medio añade que el costo del catracho ronda los 4 millones de euros, precio que tiene en duda a la directiva del club ante su falta de constancia.

De ser así, el jugador de la Selección de Honduras tendrá que volver al Celtic de Escocia y definir su futuro en el próximo mercado de transferencias que iniciará en junio.