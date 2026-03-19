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David Suazo irrumpe en el mercado de fichajes como agente y pone a futbolista hondureño en gigante de Argentina

El legendario jugador de Honduras trabajó en una operación para exportar a un futbolista catracho a Sudamérica.

José Rodas

Por José Rodas

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David Suazo lideró una operación para convertir en legionario a un hondureño. Foto: FFH.
David Suazo lideró una operación para convertir en legionario a un hondureño. Foto: FFH.

David Suazo irrumpió de forma inesperada en el mercado de fichajes y cerró la exportación de un futbolista hondureño a Estudiantes de La Plata, uno de los clubes más grandes de Argentina.

Se trata del joven Edward Obed Amador, jugador de los Lobos de la UPNFM que a sus 18 años ya tendrá su primera experiencia en el extranjero, según confirmó el periodista Álvaro de la Rocha.

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Según el reporte, el jugador llega a Estudiantes de La Plata en condición de préstamo con opción de compra y un contrato que fue firmado hasta junio de 2027.

“Confirmado: Edward Obed Amador será nuevo futbolista de Estudiantes de La Plata. El mediocampista de 18 años llega a préstamo con opción de compra proveniente de Lobos UPNFM”, reportó el periodista.

“Viajará este viernes hacia Argentina. Todo acordado y firmado. Jugará en las reservas. Gestión liderada por David Suazo. Contrato por un año, hasta junio de 2027″, cerró De La Rocha en su cuenta de X.

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David Suazo lo acompañó a Argentina

Cabe recordar que, el joven futbolista fue capitán de la Selección Sub-17 de Honduras en el Mundial de Qatar 2025.

Amador estuvo en 2025 junto a Yoshua Palacios y David Flores en pruebas con Estudiantes de La Plata, donde fueron acompañados por David Suazo durante todo el proceso.

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David Suazo estuvo en Argentina acompañando el proceso de prueba de los hondureños. Foto: Facebook.

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