“No suma”: Carlos Vela ya tomó una decisión con Alejandro Bran en medio del escándalo y así se lo comunicó a Alajuelense

Carlos Vela admitió que le sorprendió lo ocurrido con Alejandro Bran durante la madrugada de este jueves, luego del incidente registrado en el condominio donde vive el futbolista.

Ante esa situación, el gerente deportivo de Alajuelense dejó claro que en el club no quieren adelantarse a conclusiones y que primero buscan tener claridad total sobre lo sucedido.

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La decisión que tomó Carlos Vela con Alejandro Bran en Alajuelense

En su intervención en el programa 120 Minutos, Carlos Vela dejó claro que en Alajuelense afrontarán la situación con prudencia, pero también con firmeza, siguiendo los procedimientos internos del club y actuando con total apego a sus principios.

El gerente deportivo recalcó que cualquier decisión deberá tomarse con rigor y conforme a lo que establecen las normas institucionales. Además, también comentó que la primera decisión que se tomó fue reunirse con Alejandro Bran.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

“Toca seguir los protocolos, llevar las cosas con calma, sí con mucho rigor y apegarnos lo más posible a los valores del club y reitero, sancionar conforme está establecido y darle vuelta a la página”, manifestó Carlos Vela.

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“Hablé con Bran. Él está bien, está en casa de sus papás y nada, ya quedamos de vernos por la tarde poco antes de la sesión de entrenamiento”, comentó Carlos Vela.

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“Es un incidente que no debe ocurrir y hay que aprender todos de ello. Estamos en un momento importante de la competencia y no suma, no suma. Entendiendo que hay que esperar y entender bien qué fue lo que pasó”, finalizó Carlos Vela.

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Datos claves

Carlos Vela decidió manejar el caso con calma, rigor y siguiendo los protocolos internos de Alajuelense.

de Alajuelense. El gerente deportivo aseguró que cualquier sanción se aplicará conforme a lo que establece el club , siempre apegados a sus valores y reglamento.

, siempre apegados a sus valores y reglamento. Vela ya habló con Alejandro Bran y confirmó que el jugador está bien, además de que acordaron reunirse otra vez antes del entrenamiento de la tarde.