Honduras

Los primeros tres convocados de José Francisco Molina en la Selección de Honduras para enfrentar a Perú

La Selección de Honduras va tomando forma y estos son los primeros tres convocados de José Francisco Molina.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco Molina ya tiene elegido los primeros tres nombres para su convocatoria.
José Francisco Molina ha dado una extensa charla en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo, donde habló sobre el perfil de futbolista que más le interesa para la Selección de Honduras.

“El primer paso es encontrar el perfil de futbolistas. A partir de ahí, podremos jugar de la manera que queremos. Habrá gente joven, con menos experiencia, a quienes les daremos la oportunidad de mostrarse y demostrar que, con ellos, se pueden lograr grandes cosas”, explicó.

Compartió que uno de los perfiles que más busca son los extremos, destacando opciones como Luis Palma, Dereck Moncada, Romell Quioto, Rigoberto Rivas entre otros.

“Me interesa mucho la posición de extremo. Quiero jugadores rápidos, potentes, buenos en el uno contra uno, que ataquen los espacios detrás de la defensa y que también tengan sacrificio defensivo para ayudar al lateral”, detalló.

Los primeros tres convocados para la Selección de Honduras

La Bicolor tiene un juego amistoso ante Perú el 31 de marzo, el primero de José Francisco Molina como DT catracho, y ya tiene tres nombres en la prelista que seguramente serán llamados.

Los jugadores son el contención Kervin Arriaga y los extremos Luis Palma y Dereck Moncada. Estos dos últimos serán observados con especial atención, ya que son posiciones que más le interesan.

Para Kervin Arriaga, Molina tuvo palabras especiales: “Los estamos siguiendo. Está en la lista que dijimos que habíamos bloqueado, lo tenemos en cuenta. El hecho de estar ahí no le da ventaja. Lo que sí le da ventaja es su rendimiento en cada partido. Ahora lo normal es que esté en España, tiene buen nivel, y va a estar con nosotros. Si no está jugando, no vendrá; prefiero a otros”.

El proyecto español de la Selección de Honduras va tomando forma. Otro jugador que regresa es Edrick Menjívar, quien decidió echar atrás su decisión de retirarse de la Bicolor.

Datos claves

  • José Francisco tiene sus primeros tres convocados contra Perú
  • Los nombres son Kervin Arriaga, Luis Palma y Dereck Moncada
  • El perfil que más le interesa al entrenador es el de extremo

