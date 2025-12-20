Jeaustin Campos recibe la sentencia de Olimpia que más esperaba: “No ha habido pedido”

En Real España, Jeaustin Campos estaba preocupado por la posibilidad de perder a uno de sus mejores jugadores de la plantilla, Jack Jean-Baptiste.

El volante pertenece a Olimpia y está prestado en Real España, por lo que se dio la posibilidad de que el León podía llevarlo a su equipo para 2026.

La decisión de Olimpia con Jack Jean-Baptiste

Álvaro de la Rocha ha informado sobre la decisión que ha tomado Olimpia con respecto a Jack Jean-Baptiste.

El volante no es buscado por los blancos y no existe un pedido para que regrese antes de que se termine su préstamo con Real España.

“Jack Jean-Baptiste tiene contrato con Real España hasta Junio 2026. La ‘Máquina’ extendió su préstamo a mitad del presente año con Olimpia por una temporada.

No ha habido pedido por parte del ‘Merengue’ para un regreso de cara al Clausura 2026″.

Con esto, Jeaustin Campos puede respirar tranquilo, ya que Jack Jean-Baptiste es uno de los mejores jugadores en el mediocampo de La Máquina. Es el ‘5’ que siempre recupera y da salida al equipo.

