Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jeaustin Campos recibe la sentencia de Olimpia que más esperaba: “No ha habido pedido”

Era una situación que tenía a Jeaustin Campos preocupado en Real España, pero todo se ha solucionado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos ya sabe la decisión que tomó Olimpia.
Jeaustin Campos ya sabe la decisión que tomó Olimpia.

En Real España, Jeaustin Campos estaba preocupado por la posibilidad de perder a uno de sus mejores jugadores de la plantilla, Jack Jean-Baptiste.

El volante pertenece a Olimpia y está prestado en Real España, por lo que se dio la posibilidad de que el León podía llevarlo a su equipo para 2026.

Toda Honduras soprendida con lo que dicen de Dereck Moncada en México: “Lo que se está armando”

ver también

Toda Honduras soprendida con lo que dicen de Dereck Moncada en México: “Lo que se está armando”

La decisión de Olimpia con Jack Jean-Baptiste

Álvaro de la Rocha ha informado sobre la decisión que ha tomado Olimpia con respecto a Jack Jean-Baptiste.

El volante no es buscado por los blancos y no existe un pedido para que regrese antes de que se termine su préstamo con Real España.

“Jack Jean-Baptiste tiene contrato con Real España hasta Junio 2026. La ‘Máquina’ extendió su préstamo a mitad del presente año con Olimpia por una temporada.

Alexy Vega es notificado desde Estados Unidos con la respuesta sobre su fichaje por el Minnesota United

ver también

Alexy Vega es notificado desde Estados Unidos con la respuesta sobre su fichaje por el Minnesota United

No ha habido pedido por parte del ‘Merengue’ para un regreso de cara al Clausura 2026″.

Con esto, Jeaustin Campos puede respirar tranquilo, ya que Jack Jean-Baptiste es uno de los mejores jugadores en el mediocampo de La Máquina. Es el ‘5’ que siempre recupera y da salida al equipo.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Palma siempre tuvo la razón: el veredicto que sacude a Honduras sobre el fichaje de Dereck Moncada
Honduras

Luis Palma siempre tuvo la razón: el veredicto que sacude a Honduras sobre el fichaje de Dereck Moncada

Toda Honduras soprendida con lo que dicen de Dereck Moncada en México: “Lo que se está armando”
Honduras

Toda Honduras soprendida con lo que dicen de Dereck Moncada en México: “Lo que se está armando”

Olimpia golpea a Jeaustin Campos: la decisión que cambia el panorama de Real España para 2026
Honduras

Olimpia golpea a Jeaustin Campos: la decisión que cambia el panorama de Real España para 2026

Estafa en Alajuelense: exponen una maniobra ilegal justo antes de recibir a Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

Estafa en Alajuelense: exponen una maniobra ilegal justo antes de recibir a Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo