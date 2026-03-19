Alejandro Bran en problemas: así fue el episodio de indisciplina que preocupa a Alajuelense

Este jueves sobre la madrugada, Alejandro Bran se vio involucrado en un altercado que provocó el malestar de los inquilinos que habitan en su mismo condominio ubicado en el distrito Merced, en San José.

El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense llegó a altas horas de la noche haciendo ruido suficiente para que la seguridad privada del lugar lo advierta. Por este motivo, el hecho fue reportado a la Fuerza Pública que se acercó hasta el condominio.

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Según indicó el reporte oficial aportado por el periodista Ferlin Fuentes, este hecho se dio a las 5:34 a.m. Las autoridades policiales informaron que Alejandro Bran les había explicado que “se trataba de un problema con la seguridad privada y que su intención era retirarse del sitio“.

Foto: Tigo Sports

Alejandro Bran fue esposado, pero Fuerza Pública lo liberó

Bran, como se observa en las imágenes de Tigo Sports, estuvo esposado en la zona del parqueo residencial. Sin embargo, varias fuentes confirman que el jugador finalmente no fue detenido a pesar de este conflicto con la seguridad interna del condominio.

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El periodista José Pablo Alfaro agregó que no se trata de una situación nueva, sino que es algo que ya ocurrió en otro momento con el futbolista manudo. Ahora que está en el ojo de la tormenta, Bran será seguido más de cerca por la seguridad privada del lugar en el que reside.

Después de ser esposado por la Fuerza Pública, Bran fue liberado en ese mismo momento. De acuerdo a la información que aportó el Ministerio de Seguridad Pública, los amigos del futbolista decidieron retirarlo del lugar en un vehículo particular.