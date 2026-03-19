Nuevo destino: Fulo Martínez recibe la oferta desde Sudamérica que alegra a Panamá y Thomas Christiansen

La Selección de Panamá vive momentos de expectativa e incertidumbre a pocos meses del Mundial 2026, con una situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen: el futuro del mediocampista Cristian “El Fulo” Martínez, quien actualmente se encuentra sin equipo.

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El volante panameño quedó libre tras dejar al Hapoel Kyriat Shmona, club que abandonó de manera repentina debido al conflicto en Medio Oriente, una situación que lo obligó a priorizar su seguridad. Desde entonces, su carrera ha entrado en una pausa inesperada en un momento clave de su trayectoria.

La falta de club ha generado múltiples rumores en torno a su próximo destino. Entre las opciones que han surgido están la posibilidad de fichar en la MLS o incluso regresar al fútbol local con Plaza Amador, alternativas que reflejan la urgencia de sumar minutos de competencia antes de la cita mundialista.

En las últimas horas, surgió una nueva pista sobre su futuro. El periodista panameño José Ángel, reveló que en caso de que el conflicto continúe, una de las opciones más firmes sería emigrar al fútbol de Ecuador, abriendo una puerta interesante en el mercado sudamericano para el talentoso mediocampista.

Mientras se define su futuro a nivel de clubes, Martínez mantiene el foco en la Selección de Panamá, donde sigue siendo una pieza importante en el esquema de Christiansen. Su compromiso con la “Roja” será clave para mantenerse en ritmo competitivo.

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El próximo desafío inmediato será durante la Fecha FIFA de marzo, cuando Panamá dispute un doble enfrentamiento ante Sudáfrica, partidos que servirán como termómetro para evaluar el estado del equipo y, en particular, la condición futbolística de un jugador que busca no perder protagonismo en el camino hacia el Mundial.

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