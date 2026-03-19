Keyrol Figueroa golpea a USA: la decisión tomada y que toda Honduras debe de ver

Keyrol Figueroa es uno de los grandes talentos que tiene Concacaf de cara al futuro. El hijo de Maynor Figueroa, leyenda de la selección de Honduras, juega para el Liverpool de Inglaterra.

Su contrato vence en junio y aún no se ha renovado. Sin embargo, hay varios clubes europeos que lo tienen en su radar, como el PSV, que buscaría reemplazar a Ricardo Pepi (quien ya firmó con el Fulham) con Keyrol.

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Recientemente, Figueroa ha comenzado a jugar con su otra nacionalidad, la de Estados Unidos. Ha participado en las categorías menores de la selección de las barras y las estrellas, pero ahora debe tomar una decisión sobre con quién jugará en la escuadra mayor.

El propio Keyrol parece estar adelantando su decisión, con dos señales en redes sociales que han sido muy comentadas en Honduras, país que espera su retorno.

Keyrol Figueroa borra a USA y añade a Honduras

El primero de estos guiños fue que el atacante del Liverpool eliminó la bandera de Estados Unidos de su biografía en Instagram.

El segundo gesto fue empezar a seguir a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), un acercamiento que pocos esperaban del hijo de Maynor Figueroa.

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En una reciente entrevista, Sandra Norales, madre de Keyrol, confirmó a La Prensa: “Es claro que el amor por Honduras siempre estará en esta familia al 200 %, digan lo que digan por allí. Sería un orgullo enorme que algún día lo haga, pero es su decisión por ahora y se le respeta. Yo no descarto que un día diga ‘quiero hacerlo’. Sería un sueño verlo en un Mundial.”

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Francis Hernández, director deportivo de la Bicolor, tiene su propio plan, y cuando Honduras juegue el amistoso contra Perú en España, se prevé que se realicen reuniones con los padres del jugador del Liverpool.

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Todo apunta a que Keyrol eligirá a la selección de Honduras por encima de Estados Unidos, donde sabe que le será más difícil disputar una Copa del Mundo debido a la gran cantidad de talento que genera ese país.