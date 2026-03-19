FIFA no lo permite: el amistoso de Guatemala vs. Argentina corre riesgo de cancelarse por este motivo

Hace unos días desde Argentina se había confirmado el partido amistoso ante la Selección de Guatemala luego de que se cancelara la Finalissima ante España. Dicho partido ante la Azul y Blanco está con fecha para el 31 de marzo, sin embargo, todo podría cambiar en las próximas horas por esta postura de la FIFA.

Cuando todo parecía encaminado, surgió un nuevo inconveniente. En la edición matutina de SportsCenter de este jueves, el periodista Diego Monroig reveló un problema reglamentario que pondría en duda la realización del encuentro.

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¿Por qué corre riesgo de cancelarse el amistoso de Guatemala contra Argentina?

Aunque la AFA ya confirmó el amistoso ante Guatemala en La Bombonera, apareció un obstáculo que complica su realización.

La selección guatemalteca ya tiene programado otro compromiso frente a Argelia para el 27 de marzo en Génova, Italia, lo que choca con la posibilidad de medirse luego con Argentina en Buenos Aires.

El problema radica en que la FIFA no permite que una selección dispute partidos en dos continentes distintos durante una misma ventana internacional.

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Ante esta situación, la Federación de Guatemala elevó una solicitud especial al organismo para obtener una autorización excepcional que le permita jugar primero en Europa y, cuatro días más tarde, presentarse ante la Albiceleste en Argentina.

Noticia en desarrollo…

Datos claves

Guatemala ya tiene otro partido programado contra Argelia en Italia antes del amistoso con Argentina

antes del amistoso con Argentina Ese calendario obliga a la selección guatemalteca a jugar en dos continentes distintos en la misma fecha FIFA.

en la misma fecha FIFA. La FIFA no permite ese tipo de programación, por lo que el duelo con Argentina solo podría realizarse si hay una excepción especial.