“De lleno con el grupo”: Saprissa recupera a dos jugadores clave para Hernán Medford en la recta final del Clausura 2026

De cara al cierre del Torneo Clausura 2026, Saprissa recibe una noticia muy positiva: el técnico Hernán Medford podrá volver a contar con dos futbolistas importantes para afrontar la etapa decisiva del torneo.

La recuperación de ambos refuerza al equipo morado en un momento clave, ya que le permite tener más variantes y solidez para encarar los partidos finales con el plantel un poco más completo.

Saprissa se mantiene en el tercer lugar de la clasificación con 21 puntos y no quiere perder terreno para terminar de asegurar un lugar en las semifinales. Los morados vienen de perder como visitante (2-1) ante Cartaginés y será clave no dejar más unidades en el camino.

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¿Cuáles son los dos jugadores clave que recupera Hernán Medford en Saprissa?

Los dos jugadores clave que Hernán Medford recupera en Saprissa son David Guzmán y Joseph Mora, quienes ya entrenan con normalidad junto al resto del plantel.

Según informó La Nación, citando a una fuente del club, ambos futbolistas ya están de lleno con el grupo y podrían ser tomados en cuenta para el partido del domingo ante San Carlos.

Hernán Medford en Saprissa

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“Los otros dos futbolistas que ya entrenan con el plantel y podrían ser tomados en cuenta el domingo ante San Carlos son David Guzmán y Joseph Mora. Una fuente del club le confirmó a La Nación que ambos están de lleno con el grupo“, así lo publicaban desde La Nación. ​

Datos claves

Los jugadores recuperados en Saprissa son David Guzmán y Joseph Mora .

. Ambos ya entrenan con normalidad junto al resto del plantel de Saprissa.

junto al resto del plantel de Saprissa. Según informó La Nación, citando a una fuente del club, los dos podrían ser convocados para el partido del domingo ante San Carlos.