Rolando Blackburn deja dardo al fútbol de Honduras, pone de ejemplo a Costa Rica y manda mensaje a Panamá

El jugador panameño Rolando Blackburn rompió el silencio tras salir del Victoria de Honduras en medio de los problemas económicos que atraviesa el club, según diversas denuncias de los propios jugadores.

Fútbol Centroamérica se contactó con Rolando Blackburn, quien prefirió no referirse a lo ocurrido en Honduras y aseguró que es un tema que está enterrado para él.

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“En realidad, le eché tierra a ese tema y jugaré en Bolivia, primero Dios”, dijo el panameño, confirmando así su llegada al Real Tomayapo de la primera división boliviana.

Al ser consultado, sobre el nivel de las ligas del área, el “Toro” no escatimó en asegurar que Costa Rica es la número uno de Centroamérica, sobre todo por su alta capacidad administrativa, un claro dardo que hace referencia a lo vivido en suelo hondureño.

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“Futbolísticamente bien el fútbol hondureño. Bueno, Costa Rica creo que es la número uno del área, pero más por marketing y porque administrativamente lo hace bien”, sentenció.

Finalmente, el goleador aseguró que Panamá en la actualidad es una de las selecciones más fuertes del área y espera que en el Mundial 2026 hagan historia con Thomas Christiansen al mando.

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“Nuestra selección de Panamá se ha convertido en una de las más fuertes de nuestra área. Espero que, obviamente, en el Mundial lleguen lo más lejos posible”, dijo.

Datos relevantes

Rolando Blackburn dejó al Victoria en plena disputa del Clausura 2026

Jugará en el Real Tomayapo de la primera de Bolivia

Problemas económicos del club en Honduras serían la causa de su salida

En Bolivia ya jugó para The Strongest y Royal Pari.