Rolando Blackburn se despide de Honduras con sentido mensaje y confirma el país donde jugará: “Regresa”

La segunda etapa de Rolando Blackburn en el Victoria de Honduras ha llegado a su fin. El delantero panameño salió durante el Torneo Clausura 2026 debido a la falta de pagos que sufre el club. Ahora, ha enviado un emotivo mensaje de despedida.

En su mensaje, Blackburn quiso dejar claro que no era su intención irse, pero que las circunstancias lo obligaron. A pesar de ello, subraya su amor por el club catracho.

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“Me toca despedirme de esta institución una vez más, no de la forma en que quería, pero me voy tranquilo porque sé que siempre di lo mejor por este lindo escudo. Volví para ayudar, me quedo con el gran cariño del pueblo ceibeño y muy agradecido.”

“Espero en Dios que todo mejore porque sé que hay personas con gran cariño al Victoria y espero que nos veamos en el camino. Un abrazo y muchas bendiciones, Jaibos.”

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Rolando Blackburn tiene nuevo destino

José Miguel Domínguez, mejor conocido como “ChepeBomba”, ha adelantado el país donde jugará “El Toro” después de su salida de Honduras.

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“¡VUELVE EL ÍDOLO A BOLIVIA! El delantero panameño Rolando Blackburn regresa y jugará en la Primera División. ¡Que empiece la fiesta!”, informó el periodista panameño.

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En el país sudamericano, Blackburn ya ha jugado en dos clubes: The Strongest y Royal Pari. Ahora lo hará con una nueva camisa y es el Real Tomayapo como lo informa ChepeBomba.

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