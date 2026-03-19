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Antes que Alajuelense: Fernando Batista tomó una fuerte decisión con Alejandro Bran en La Sele

El Bocha Batista no tardó en tomar una decisión en la Selección de Costa Rica sobre lo ocurrido con Alejandro Bran.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Fernando Batista tomó una fuerte decisión con Alejandro Bran en La Sele
© ESPN - AlajuelenseFernando Batista tomó una fuerte decisión con Alejandro Bran en La Sele

Durante la madrugada de este jueves, Alejandro Bran se vio envuelto en un episodio que generó incomodidad entre varios vecinos del condominio donde reside. El hecho obligó a las autoridades a intervenir, luego de que se reportara la situación ocurrida en el lugar.

A partir de este caso, la situación escaló también al ámbito deportivo, ya que Fernando Batista, seleccionador de Costa Rica, tomó una determinación relacionada con el futbolista de Alajuelense.

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¿Cuál fue la decisión que tomó Fernando Batista con Alejandro Bran?

De acuerdo con el periodista Ferlin Fuentes, Alejandro Bran no será tomado en cuenta en la convocatoria de La Sele para la gira por Turquía.

Ferlin Fuentes cuenta oficial de X

Ferlin Fuentes cuenta oficial de X

Una información que surge en medio de la controversia que rodea al futbolista y que marcaría su ausencia en los próximos compromisos de la selección costarricense al mando del Bocha Batista.

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