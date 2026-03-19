Alejandro Bran no cae solo: Alajuelense marca a Kenneth Vargas y le aplica esta sanción por su salida nocturna

El caso de Alejandro Bran sigue escalando dentro de Liga Deportiva Alajuelense y ahora suma un nuevo involucrado. Lo que comenzó como un episodio aislado tras el incidente del mediocampista en su condominio terminó ampliándose luego de que circulara una imagen en redes sociales donde aparecía junto a Kenneth Vargas en una salida nocturna, lo que encendió las alarmas en el entorno rojinegro.

En aquel momento, la fotografía generó dudas y especulaciones, especialmente porque Kenneth Vargas se encontraba lesionado y en plena etapa de recuperación. La imagen, en la que ambos compartían junto a una joven y en un ambiente informal, tomó mayor relevancia luego de que el caso de Bran explotara mediáticamente, alimentando versiones sobre un posible acto de indisciplina conjunto.

Con el paso de las horas, comenzaron a confirmarse detalles que vinculan directamente a ambos jugadores con la situación. Según reveló el periodista Antonio Alfaro, Kenneth Vargas sí formó parte de esa salida nocturna, lo que llevó al club a tomar medidas disciplinarias no solo contra Bran, sino también contra su compañero.

La sanción de Alajuelense a Kenneth Vargas

Este viernes, ambos futbolistas se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, donde tuvieron que dar la cara ante el plantel. Según la información difundida, Alejandro Bran y Vargas ofrecieron disculpas a sus compañeros en el vestuario, en un gesto que refleja la gravedad con la que el grupo asumió lo ocurrido.

Como parte de las primeras decisiones, ninguno de los dos entrenó con el equipo y fueron separados del grupo hasta nuevo aviso. Se trata de una medida que busca marcar un precedente claro dentro del club en relación con la disciplina y el comportamiento fuera de la cancha, en un momento sensible de la temporada.

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En cuanto a las sanciones económicas, todavía no hay una confirmación oficial sobre si Kenneth Vargas recibirá el mismo castigo que Alejandro Bran. En el caso del mediocampista, ya se informó que deberá pagar una multa equivalente a un mes de salario, pero la situación del delantero aún está en evaluación.

ver también Alajuelense ya decidió sobre Alejandro Bran: revelan la sanción que le aplicarán y qué pasará con su futuro

Así, Alajuelense deja en claro que el caso no se limita a un solo jugador y que la institución está dispuesta a actuar con firmeza ante este tipo de situaciones. Mientras tanto, tanto Bran como Vargas quedan bajo la lupa, obligados a recomponer su imagen en un entorno donde la exigencia y la disciplina son innegociables.

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Datos Claves

Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados del grupo en el entrenamiento de este viernes.

y fueron separados del grupo en el entrenamiento de este viernes. El futbolista Kenneth Vargas ofreció disculpas a sus compañeros en el vestuario del CAR .

ofreció disculpas a sus compañeros en el vestuario del . Kenneth Vargas acompañó a Bran en una salida nocturna mientras se encontraba lesionado.