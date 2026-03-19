Agente de una de las máximas figuras de Alajuelense pone en alerta a los manudos: “Puede dar un salto”

La Liga Deportiva Alajuelense vuelve a mirar de reojo el mercado de fichajes y esta vez la preocupación nace desde adentro. Uno de los pilares del equipo rojinegro, quedó en el centro de la escena luego de que su nuevo agente, Kurt Morsink, dejara abierta la puerta a una posible transferencia al exterior en la próxima ventana.

¿Quién es la figura de Alajuelense que podría irse?

Se trata de Alexis Gamboa, quien se ha consolidado como una de las figuras más regulares de la Liga, atraviesa un momento de madurez futbolística que no pasa desapercibido. Su liderazgo en la última línea y su presencia constante en el equipo lo han convertido en una pieza clave para el funcionamiento del equipo, algo que ahora también empieza a generar interés fuera del país.

Morsink, quien comenzó a trabajar con el defensor hace apenas un par de meses, explicó en entrevista con Columbia Deportiva cómo se gestó el vínculo. “Es un central zurdo. Nosotros empezamos a trabajar con él porque desde la Selección nos hablaron muy bien de él. Es un líder muy importante para la Liga y para mí va a ser el central titular de la Selección Nacional de Costa Rica”, afirmó.

Más allá del reconocimiento deportivo, el agente dejó en claro que el plan está orientado hacia una eventual salida al fútbol internacional. Si bien no hay una operación inmediata en marcha, el objetivo es preparar el terreno para la siguiente ventana de transferencias, donde Gamboa podría convertirse en uno de los nombres más buscados del mercado.

“Por el momento habrá que llevar el proceso hasta la siguiente ventana, pero la idea es siempre sacar al futbolista y que vaya a un buen proceso. Que gane su dinero, que mejore su vida y que aprenda en el exterior, donde creo que puede dar el salto desde lo económico y deportivo”, agregó Morsink, dejando en evidencia la intención de proyectarlo fuera de Costa Rica.

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En Alajuelense, este tipo de declaraciones no pasan desapercibidas. El club sabe que cuenta con un defensor de alto nivel y con proyección internacional, pero también entiende que sostener a sus figuras en este contexto es cada vez más complejo. La posibilidad de una venta en junio o julio ya empieza a tomar forma en los pasillos del Morera Soto.

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Mientras tanto, Gamboa sigue enfocado en la competencia local y en mantener su nivel, pero el mensaje ya está instalado. Su nombre comienza a sonar con fuerza fuera del país y, si las condiciones se alinean, la Liga podría estar ante la inminente partida de una de sus máximas figuras en el corto plazo.

Datos Claves

El defensa Alexis Gamboa comenzó a trabajar con el agente Kurt Morsink hace dos meses.

comenzó a trabajar con el agente Kurt Morsink hace dos meses. Alexis Gamboa es proyectado por su representante como futuro defensa central titular de Costa Rica.

es proyectado por su representante como futuro defensa central titular de Costa Rica. El agente de Alexis Gamboa busca una transferencia al fútbol internacional en la próxima ventana.