“Cruce subido de tono”: la polémica que rodea a Jeaustin Campos en Honduras y que sorprende a Costa Rica

A pesar de la victoria de Real España ante Génesis Policía por 2-1 en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Jeaustin Campos tuvo un altercado al finalizar el partido.

El tico se confrontó con los aficionados de Real España, quienes, a pesar de la victoria, se acercaron al estratega para reclamarle la forma en que está jugando La Máquina.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Real España y empate de Olimpia

“El triunfo no calmó los ánimos… Un par de aficionados del Real España encararon al técnico Jeaustin Campos tras el 2-1 ante Génesis.

Lejos de evitar la polémica, el DT respondió y el cruce subió de tono rápidamente. Se dijeron de todo en un momento tenso que quedó captado en video”, informó el periodista hondureño Heber Betancourt, quien fue el encargado de grabar el video.

Jeaustin Campos se gana enemigos dentro de los aficionados

No es la primera vez que esto ocurre con el técnico de Costa Rica. Ya en varias ocasiones les ha pedido a los hinchas de Real España que vayan a apoyar y no a desestabilizar al club.

La Máquina va líder del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con 25 unidades, pero los aficionados piden más coraje por parte de sus jugadores.

Publicidad