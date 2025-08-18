Es tendencia:
Luis Palma ´ficha´ con equipazo de lujo luego de brillar con Lech Poznań en Polonia

Luis Palma comienza a dejar su huella en Lech Poznan y ha despertado interés en Polonia.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma brilló en el último partido de Lech Poznan.
© DeFodi ImagesLuis Palma brilló en el último partido de Lech Poznan.

Luis Enrique Palma es sin duda el jugador ofensivo de mayor talento en la actual generación de Honduras.

El extremo busca recuperar su mejor versión ahora con Lech Poznan y la primera gran alegría de la temporada ya la consiguió: Su primer gol en Polonia.

Palma anotó y salvó al cuadro de Lech de una derrota como local ante Korona Kielce.

Luis Palma es ´fichado´ por equipazo

Es gracias a esa anotación que el ´Príncipe´ ahora ha sido ´fichado´ por un auténtico equipazo en las últimas horas.

Y es que Palma Oseguera ha sido incluido en el equipo de la semana de la Ekstraklasa, la primera división de Polonia.

El internacional hondureño es el único representante de Lech Poznan en el XI ideal de la temporada.

Junto a Palma aparecen el delantero griego Michalis Kosidis y el extremo español Jesús Jiménez integrando el ataque.

Luis Enrique ya acumula 6 partidos con su equipo y ha sido uno de los inamovibles en los últimos encuentros como titular.

El ´77´ ya ha disputado 372 minutos en las dos competencias: Liga de Polonia y UEFA Champions League.

Ahora buscará guiar a su equipo a la fase de grupos de la UEFA Europa League donde este jueves enfrentan a GRK Genk.

El primer gol de Luis Palma en Polonia

