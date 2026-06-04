Pasó por el fútbol español y ahora firmó con Honduras: el sorpresivo refuerzo H

La FFH anunció el nuevo refuerzo que tiene la Selección de Honduras para el cuerpo técnico de José Francisco Molina.

La Selección de Honduras se prepara para un emocionante desafío y, al mismo tiempo, suma una pieza clave fuera de la cancha para mejorar el rendimiento de sus futbolistas.

El ambiente en la concentración de la “H” es de total entusiasmo. Para los jugadores, vestir la camiseta nacional siempre es un orgullo, y el grupo está motivado de cara al próximo encuentro. El rival no podría ser más exigente: la actual campeona del mundo, Argentina.

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A pesar de que se espera un partido muy complicado este sábado, el equipo asegura que viene trabajando de gran manera. La confianza está al tope, al punto que las figuras de la selección ya se visualizan anotando en este gran escenario, sin importar qué defensas tengan enfrente.

Un fichaje científico para Honduras

Para competir al más alto nivel, el talento con el balón no es lo único que importa; la alimentación también es fundamental. Por esta razón, la Dirección Deportiva de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la llegada de Miguel Mariscal, un reconocido especialista e investigador español en nutrición deportiva.

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Mariscal se une al equipo de trabajo de la federación con una meta clara: crear un plan de alimentación integral para todas las categorías de la selección. Con esto se busca que los futbolistas hondureños adopten una cultura de alto rendimiento basada en la ciencia, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial físico y estar listos para las grandes exigencias del fútbol actual.

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¿Quién es Miguel Mariscal?

Profesor universitario: Es catedrático en la Universidad de Granada, España, donde enseña sobre farmacia y nutrición.

Experiencia en el fútbol de España: Ha trabajado con clubes de la primera división española, como el Granada CF y el Cádiz CF, además de asesorar a muchos futbolistas profesionales.

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Al igual que otros miembros del cuerpo técnico que lidera José Molina, Mariscal trabajará de cerca con los jóvenes y los jugadores mayores, asegurando que el cuidado de la salud y la alimentación sea parejo en todo el fútbol nacional.