Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Pasó por el fútbol español y ahora firmó con Honduras: el sorpresivo refuerzo H

La FFH anunció el nuevo refuerzo que tiene la Selección de Honduras para el cuerpo técnico de José Francisco Molina.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Honduras tiene nuevo refuerzo para su cuerpo técnico.
© FFHHonduras tiene nuevo refuerzo para su cuerpo técnico.

La Selección de Honduras se prepara para un emocionante desafío y, al mismo tiempo, suma una pieza clave fuera de la cancha para mejorar el rendimiento de sus futbolistas.

El ambiente en la concentración de la “H” es de total entusiasmo. Para los jugadores, vestir la camiseta nacional siempre es un orgullo, y el grupo está motivado de cara al próximo encuentro. El rival no podría ser más exigente: la actual campeona del mundo, Argentina.

¿Cuántos millones? La fortuna que se llevará Rubilio Castillo tras el último fallo de la FIFA

ver también

¿Cuántos millones? La fortuna que se llevará Rubilio Castillo tras el último fallo de la FIFA

A pesar de que se espera un partido muy complicado este sábado, el equipo asegura que viene trabajando de gran manera. La confianza está al tope, al punto que las figuras de la selección ya se visualizan anotando en este gran escenario, sin importar qué defensas tengan enfrente.

Un fichaje científico para Honduras

Para competir al más alto nivel, el talento con el balón no es lo único que importa; la alimentación también es fundamental. Por esta razón, la Dirección Deportiva de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la llegada de Miguel Mariscal, un reconocido especialista e investigador español en nutrición deportiva.

Tweet placeholder

Mariscal se une al equipo de trabajo de la federación con una meta clara: crear un plan de alimentación integral para todas las categorías de la selección. Con esto se busca que los futbolistas hondureños adopten una cultura de alto rendimiento basada en la ciencia, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial físico y estar listos para las grandes exigencias del fútbol actual.

Publicidad
“Perfil de Saprissa o Alajuelense”: la frase que sorprende sobre José Mario Pinto en Costa Rica

ver también

“Perfil de Saprissa o Alajuelense”: la frase que sorprende sobre José Mario Pinto en Costa Rica

¿Quién es Miguel Mariscal?

Profesor universitario: Es catedrático en la Universidad de Granada, España, donde enseña sobre farmacia y nutrición.

Experiencia en el fútbol de España: Ha trabajado con clubes de la primera división española, como el Granada CF y el Cádiz CF, además de asesorar a muchos futbolistas profesionales.

Publicidad

Al igual que otros miembros del cuerpo técnico que lidera José Molina, Mariscal trabajará de cerca con los jóvenes y los jugadores mayores, asegurando que el cuidado de la salud y la alimentación sea parejo en todo el fútbol nacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La revelación de Luis Palma sobre el futuro de Kervin Arriaga que sacude al Levante
Honduras

La revelación de Luis Palma sobre el futuro de Kervin Arriaga que sacude al Levante

El rival que enfrentaría Honduras antes del Mundial y del que Panamá está muy pendiente
Honduras

El rival que enfrentaría Honduras antes del Mundial y del que Panamá está muy pendiente

Otra vez pasa con Jorge Álvarez: el motivo por el que se ausentó de la Selección de Honduras
Honduras

Otra vez pasa con Jorge Álvarez: el motivo por el que se ausentó de la Selección de Honduras

Luis Palma rompe el silencio tras convertirse en el fichaje más caro de Lech Poznan
Honduras

Luis Palma rompe el silencio tras convertirse en el fichaje más caro de Lech Poznan

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo