La revelación de Luis Palma sobre el futuro de Kervin Arriaga que sacude al Levante: “Me preguntaron”

A Luis Palma se le escapó un detalle sobre el futuro de Kervin Arriaga, jugador hondureño que pertenece al Levante de España.

Luis Palma ha vuelto a poner el nombre de Honduras en el radar del fútbol europeo, no solo por su reciente renovación contractual, sino por abrirle las puertas a sus compatriotas en el viejo continente.

Durante una reciente comparecencia, el atacante compartió el valioso consejo que le da a los futbolistas catrachos que sueñan con dar el salto a Europa, al mismo tiempo que soltó una sorpresa en el mercado: el Lech Poznań de Polonia está interesado en el mediocampista Kervin Arriaga, actual jugador del Levante de España.

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Kervin Arriaga en el radar del Lech Poznan

Palma, quien recientemente extendió su vínculo con el conjunto polaco hasta el año 2029, confesó con una sonrisa y algo de picardía que la directiva de su club ya está buscando referencias de otros futbolistas hondureños, teniendo como principal objetivo a su compañero de selección.

“Ojalá que Kervin no me vaya a matar, pero me preguntaron por él en el equipo. Que pregunten por hondureños para mí es importante”, reveló Palma, dejando en claro que el Lech Poznań ve con muy buenos ojos la garra catracha para reforzar sus filas.

Arriaga, quien milita en el fútbol español con el Levante, podría ser el siguiente en la lista para devolverle aHonduras el protagonismo perdido en las grandes ligas europeas, un ecosistema donde Palma desea ver a más compatriotas. “En mi caso, me gustaría que en Polonia me preguntaran por hondureños”, añadió.

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Al ser consultado sobre qué camino deben seguir los futbolistas locales para emular su éxito, el delantero fue sumamente realista sobre la crisis que atraviesa el balompié nacional, mencionando los recientes descensos de clubes históricos como el Vida y el Victoria, instituciones que tradicionalmente exportaban talento.

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“Tenemos problemas no solo en el fútbol, sino como país, pero lo que puedo aconsejar es que sigan trabajando, que sean humildes”, reflexionó Palma.

El jugador también aplaudió la labor de cazatalentos como Francis Hernández en España y respaldó una premisa que siempre defendió el histórico Maynor Figueroa: entre más legionarios tenga Honduras en Europa, más fuerte será la Selección Nacional.

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Con el interés del Lech Poznań sobre Kervin Arriaga, el camino parece estarse pavimentando nuevamente para que el talento hondureño vuelva a ser el foco de atención en el mercado internacional.

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En resumen

Luis Palma reveló que el Lech Poznań de Polonia (su actual club) le pidió referencias sobre su compañero de selección, quien actualmente milita en el Levante de España.

(su actual club) le pidió referencias sobre su compañero de selección, quien actualmente milita en el Levante de España. El legionario aconsejó a los futbolistas hondureños seguir trabajando con humildad ante la crisis del fútbol local, destacando que en Honduras sí hay calidad para jugar en el extranjero.

ante la crisis del fútbol local, destacando que en Honduras sí hay calidad para jugar en el extranjero. Palma enfatizó la importancia de volver a poner el foco en el viejo continente y deseó que su caso sirva para que más clubes europeos pregunten por jugadores catrachos.