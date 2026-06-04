Los Canaleros iniciarán su participación en la Copa del Mundo frente a Ghana el próximo 17 de junio.

La Federación Panameña de Fútbol habló sobre el futuro de Thomas Christiansen más allá del Mundial 2026. El entrenador danés tiene contrato con los Canaleros hasta el mes de julio, es decir, cuando finalice la participación en la Copa del Mundo.

Hasta el momento, los rumores indicaban que no seguiría siendo el DT de la Selección de Panamá. Todos los caminos conducían a que no iba a formar parte del próximo proceso mundialista, pero la voz del máximo dirigente de la Federación dejó mucha incertidumbre.

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Panamá y Thomas Christiansen están interesados en continuar el vínculo

Manuel Arias, presidente de la Fepafut, confirmó que existe una posibilidad de que Christiansen llegue a un acuerdo para continuar con Panamá: “Hay interés de él y la FPF (Federación Panameña de Fútbol). Nosotros estamos contentos con su trabajo, pero es un tema económico“.

En diálogo con Deportes RPC, el presidente reveló el salario del danés y lo que podría ganar en otros proyectos: “Cuando comparas el salario de un entrenador de Panamá ganando 800 mil dólares al año con otras selecciones que cobran millones, no nos permite negarle la oportunidad a Thomas de otro reto“.

Teniendo en cuenta que hay interés de las dos partes, podría haber un acuerdo si se acercan en los números. Actualmente, Christiansen recibe un monto alrededor de los 70 mil dólares mensuales.

La gran labor que ha hecho el entrenador con el seleccionado panameño llevó a que sea considerado en otros destinos. Días atrás, Christiansen confirmó que tuvo contactos desde México, Estados Unidos y España, lugares en los que podría recibir un mejor salario.

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En resumen