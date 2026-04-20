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Enrique Facussé se lo confirma a Edrick Menjívar y el mensaje a José Francisco Molina para la Selección de Honduras

El arquero de Juticalpa está recuperando su mejor nivel y ha hablado de todo lo que ha sufrido por tantas críticas.

José Rodas

Por José Rodas

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Enrique Facussé quiere volver a la Selección de Honduras.
Enrique Facussé quiere volver a la Selección de Honduras.

Enrique Facussé se ha ganado, a base de trabajo, una nueva oportunidad en la Liga Nacional de Honduras con el Juticalpa. El arquero, a pesar de ser criticado por su apellido, no deja de luchar por su sueño como futbolista profesional.

En una entrevista con Mi Pasión, el guardameta comenzó hablando de su nivel actual: “Me preocupo más por lo que hace el equipo; creo que podemos dar más. En lo individual, lo que necesitaba era jugar y estoy feliz. Desde el torneo anterior vengo con buen nivel y me siento bien porque sé que vienen cosas más grandes”, dijo.

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Enrique Facussé tiene claro que quiere volver a la Selección de Honduras

A pesar de que Edrick Menjívar es el arquero titular de la Bicolor, Facussé quiere volver, así como lo hizo cuando Fabián Coito lo llamó, y ahora desea una nueva oportunidad.

“Lo de la selección de Honduras no depende de mí; controlo lo que puedo, que son mis acciones, y son los profesores los que deciden. Yo tengo objetivos claros de volver a la selección. Puedo hacerlo, tengo potencial, sé que lo tengo, pero más que eso, tengo ganas y puedo lograrlo”.

También tuvo un mensaje paraJosé Francisco Molina. El guardameta quiere ser parte de la Honduras que vuelva a una Copa del Mundo.

“Todas esas fotos de España 82, todos los mundiales que se miran en la pared… esta es mi primera vez jugando en el Nacional. Ver estas fotos… yo quiero estar ahí, en esas fotos. Veo las fotos de Noel en todos lados y quiero estar ahí; quiero representar a Honduras, es mi mayor meta”.

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Facussé ha tenido una carrera muy criticada por su apellido

“Toda la vida he sido criticado por hacer algo que en mi entorno no es normal. Estoy contento con lo que hago, dependo de mí mismo. Todo lo que hago es por mí; uno trabaja y las consecuencias vienen por lo que uno hace, y me gusta que hablen”, confesó.

Y agregó: “El momento de uno llega cuando le toca. Recuerdo que me tocaron partidos y uno aprende de eso; por eso estoy acá. Estoy contento y hay mucho por trabajar y crecer”.

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Sobre su apellido: “Prefiero que no hablemos de mi apellido; lo llevo con grandeza donde sea. En mi entorno no es normal el fútbol; en mi familia nadie jugó fútbol ni otro deporte. Soy el representante de mi familia en el deporte y me he ganado las cosas”, contó.

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