“No nos olvidemos”: la lapidaria frase de José Córdoba sobre Panamá para definir la derrota ante Brasil

El defensor central dejó una frase que no pasó desapercibida a tan solo unas semanas de disputar la Copa del Mundo de 2026.

José Córdoba fue claro tras la goleada que sufrió Panamá ante Brasil en el Maracaná (6-2). Para el defensor de 24 años, se perdió ante una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo.

Córdoba destacó que el primer tiempo la selección respondió bien; sin embargo, en la segunda parte el partido fue completamente diferente y fue ampliamente superada por los dirigidos por Carlo Ancelotti.

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“Nuevamente, con las salidas de Vinícius, la meten al área, ¿no? Pero creo que respondimos bien, el equipo respondió bien. La segunda parte fue un juego diferente y por ahí el partido nos queda para analizar. Sabemos que Brasil es de los campeones en este tipo de torneos y en los Mundiales, y bueno, se respeta. Creo que, pensando en nosotros, queda seguir trabajando”, comenzó diciendo el defensor.

Palabras lapidarias

“Coto” fue precisó y respondió que Panamá no puede ser comparada con Brasil, al mismo tiempo reconoció que deben tener los pies sobre la tierra ya que en el nivel entre ambas selecciones hay años luz de diferencia.

“El partido deja aprendizaje. Tenemos mucho que trabajar. Somos Panamá, no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos comparar con Brasil; estamos a años luz de ellos. Entonces toca pensar en nosotros y seguir avanzando. El segundo tiempo fue un partido diferente. Cambiaron todos los jugadores. Es un partido amistoso, un partido en el cual tenemos que seguir aprendiendo y seguir trabajando”, aseguró.

Finalmente consideró que el grupo debe estar concentrado en en el crecimiento, correción de los errores y pensar sobre todo en Copa del Mundo.

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Y cerró: “Toca analizar nuestros errores y pensar en nosotros, porque tenemos una Copa del Mundo por delante“.

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