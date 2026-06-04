Lo celebra Guatemala: Xelajú está a pocos detalles de tener un estadio de primer nivel

Xelajú y Guatemala están más cerca de tener un estadio que marcará un precedente.

La remodelación del estadio Mario Camposeco dio un paso trascendental este día luego de que el proyecto fuera publicado oficialmente en el portal Guatecompras, un avance que acerca cada vez más a Quetzaltenango a contar con un escenario deportivo de primer nivel. La noticia ha generado expectativa entre los aficionados de Xelajú MC y en todo el fútbol guatemalteco, que observa con optimismo el futuro de uno de los recintos más emblemáticos del país.

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El proceso ha sido impulsado por el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes, quien completó una parte importante de los trámites necesarios para hacer realidad la ampliación y modernización del inmueble. La publicación del proyecto representa un paso clave dentro de la ruta administrativa que permitirá ejecutar las obras en los próximos meses.

El Mario Camposeco se acerca a una transformación histórica

Uno de los principales obstáculos para avanzar con la remodelación era la obtención de los permisos correspondientes, debido a que el estadio Mario Camposeco posee la categoría de Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad. Sin embargo, esa etapa ya fue superada luego de que el proyecto recibiera el aval del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, autorización que era indispensable para continuar con el proceso.

Con los permisos aprobados y el proyecto ya publicado, ahora solo resta completar los procedimientos administrativos restantes antes de dar inicio a los trabajos. Aunque todavía no existe una fecha oficial para el comienzo de las obras, dentro del entorno deportivo existe confianza en que la remodelación pueda arrancar en un futuro cercano.

La modernización del escenario no solo beneficiaría a Xelajú MC, sino que también abriría la posibilidad de albergar encuentros de carácter internacional. Para ello, además de contar con un estadio renovado, será importante que Quetzaltenango continúe avanzando en proyectos complementarios, como la habilitación de vuelos internacionales en el aeropuerto local.

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La transformación del Mario Camposeco también representa una excelente noticia para el fútbol nacional. Guatemala podría sumar un recinto moderno y competitivo, capaz de recibir eventos de alto nivel y fortalecer la infraestructura deportiva del país. El sueño de convertir al estadio quetzalteco en uno de los mejores de la región parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad.

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