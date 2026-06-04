“A puerta cerrada”: el rival que enfrentaría Honduras antes del Mundial 2026 y del que Panamá está muy pendiente

A falta de confirmación oficial, Honduras tendría un segundo partido amistoso en Estados Unidos tras el duelo ante Argentina.

La Selección de Honduras no quiere perder el tiempo. Después del gran partido de este sábado contra la Argentina de Lionel Messi, el equipo catracho ya está buscando un nuevo rival de peso para cerrar con todo la fecha FIFA.

Según informó el periodista Óscar Funes de Tigo Sports, Honduras estaría a un paso de confirmar su segundo juego amistoso para el próximo martes 9 de junio. Todo indica que el partido podría jugarse a puerta cerrada y sin transmisión de televisión, ya que los detalles se están definiendo a última hora.

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“La Selección de Honduras estaría cerca de confirmar su segundo partido amistoso para esta fecha FIFA. Sería el martes ante un rival mundialista. En estas horas se están definiendo detalles. Podría ser a puerta cerrada sin transmisión televisiva”, detalló Funes.

¿Quién sería el rival?

Fútbol Centroamérica ha conocido que el contrincante elegido sería Ghana, una selección que también está clasificada a la Copa del Mundo.

El partido se jugaría en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Para Ghana este juego es perfecto, ya que no tienen otros amistosos programados antes de su debut mundialista y necesitan llegar al 100%.

Este posible encuentro tiene a Panamá con un ojo puesto sobre la cancha. Ghana comparte grupo en el Mundial con los panameños (además de Inglaterra y Croacia), y debutarán contra ellos el miércoles 17 de junio.

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Por esta razón, el equipo africano tiene un gran interés en jugar contra Honduras: quieren medir el nivel de los equipos de nuestra región para saber exactamente qué esperar del estilo de juego de Panamá.

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Por su parte, los panameños jugarán su último partido de preparación este sábado 6 de junio contra Bosnia y Herzegovina. En sus amistosos anteriores, la selección canalera sufrió una dura derrota de 6-2 ante Brasil, pero logró recuperarse venciendo 4-2 a República Dominicana.

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De concretarse, el duelo contra Ghana será una prueba de fuego muy valiosa para Honduras y un espionaje clave para todo Centroamérica.

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En resumen

Tras jugar contra Argentina, Honduras busca cerrar un segundo partido amistoso para el martes 9 de junio contra la selección mundialista de Ghana , en Washington.

contra la selección mundialista de , en Washington. El periodista Óscar Funes adelantó que este encuentro se está negociando a última hora, por lo que podría jugarse en privado y sin transmisión de televisión.

El partido le interesa mucho a Ghana para conocer el estilo de juego centroamericano, ya que debutará en el Mundial contra Panamá el próximo 17 de junio.

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