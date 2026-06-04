Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“A puerta cerrada”: el rival que enfrentaría Honduras antes del Mundial 2026 y del que Panamá está muy pendiente

A falta de confirmación oficial, Honduras tendría un segundo partido amistoso en Estados Unidos tras el duelo ante Argentina.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Panamá tiene que estar pendiente del amistoso que está cerca de cerrar Honduras.
Panamá tiene que estar pendiente del amistoso que está cerca de cerrar Honduras.

La Selección de Honduras no quiere perder el tiempo. Después del gran partido de este sábado contra la Argentina de Lionel Messi, el equipo catracho ya está buscando un nuevo rival de peso para cerrar con todo la fecha FIFA.

Según informó el periodista Óscar Funes de Tigo Sports, Honduras estaría a un paso de confirmar su segundo juego amistoso para el próximo martes 9 de junio. Todo indica que el partido podría jugarse a puerta cerrada y sin transmisión de televisión, ya que los detalles se están definiendo a última hora.

Otra vez pasa con Jorge Álvarez: el motivo por el que se ausentó de la Selección de Honduras a días de enfrentar a Argentina

ver también

Otra vez pasa con Jorge Álvarez: el motivo por el que se ausentó de la Selección de Honduras a días de enfrentar a Argentina

“La Selección de Honduras estaría cerca de confirmar su segundo partido amistoso para esta fecha FIFA. Sería el martes ante un rival mundialista. En estas horas se están definiendo detalles. Podría ser a puerta cerrada sin transmisión televisiva”, detalló Funes.

¿Quién sería el rival?

Fútbol Centroamérica ha conocido que el contrincante elegido sería Ghana, una selección que también está clasificada a la Copa del Mundo.

El partido se jugaría en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Para Ghana este juego es perfecto, ya que no tienen otros amistosos programados antes de su debut mundialista y necesitan llegar al 100%.

Este posible encuentro tiene a Panamá con un ojo puesto sobre la cancha. Ghana comparte grupo en el Mundial con los panameños (además de Inglaterra y Croacia), y debutarán contra ellos el miércoles 17 de junio.

Publicidad

Por esta razón, el equipo africano tiene un gran interés en jugar contra Honduras: quieren medir el nivel de los equipos de nuestra región para saber exactamente qué esperar del estilo de juego de Panamá.

El reencuentro que toda Honduras esperaba: Maynor Figueroa confiesa el plan definitivo para Keyrol y lo que dice de Dereck

ver también

El reencuentro que toda Honduras esperaba: Maynor Figueroa confiesa el plan definitivo para Keyrol y lo que dice de Dereck

Por su parte, los panameños jugarán su último partido de preparación este sábado 6 de junio contra Bosnia y Herzegovina. En sus amistosos anteriores, la selección canalera sufrió una dura derrota de 6-2 ante Brasil, pero logró recuperarse venciendo 4-2 a República Dominicana.

Publicidad

De concretarse, el duelo contra Ghana será una prueba de fuego muy valiosa para Honduras y un espionaje clave para todo Centroamérica.

En resumen

  • Tras jugar contra Argentina, Honduras busca cerrar un segundo partido amistoso para el martes 9 de junio contra la selección mundialista de Ghana, en Washington.
  • El periodista Óscar Funes adelantó que este encuentro se está negociando a última hora, por lo que podría jugarse en privado y sin transmisión de televisión.
  • El partido le interesa mucho a Ghana para conocer el estilo de juego centroamericano, ya que debutará en el Mundial contra Panamá el próximo 17 de junio.
Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Se pierde el Mundial 2026? Confirman la cuarta baja de Argentina ante Honduras
Honduras

¿Se pierde el Mundial 2026? Confirman la cuarta baja de Argentina ante Honduras

Colombia 3-1 Costa Rica: goles y resumen del partido de La Sele
Costa Rica

Colombia 3-1 Costa Rica: goles y resumen del partido de La Sele

Costa Rica vs. Colombia HOY: alineaciones para el amistoso
Costa Rica

Costa Rica vs. Colombia HOY: alineaciones para el amistoso

Colombia vs. Costa Rica: a qué hora juegan y dónde ver a La Sele del Bocha Batista en el amistoso por la fecha FIFA
Costa Rica

Colombia vs. Costa Rica: a qué hora juegan y dónde ver a La Sele del Bocha Batista en el amistoso por la fecha FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo