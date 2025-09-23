A Machillo Ramírez le preguntaron por la expulsión de Ronald Matarrita ante Motagua y su respuesta sorprendió a todos en Alajuelense

La noche del martes dejó un golpe duro para Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana. En la ida de los cuartos de final, los manudos cayeron en casa 0-1 ante Motagua, en un juego que cambió por completo a los 15 minutos de iniciado.

El protagonista fue Ronald Matarrita, quien vio la tarjeta roja tras una durísima entrada que condicionó a su equipo prácticamente todo el encuentro. La expulsión generó enojo en la afición y preocupación en el cuerpo técnico, ya que el lateral izquierdo es una de las piezas más experimentadas en el plantel.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre la expulsión de Ronald Matarrita?

Sobre esta acción habló Óscar Ramírez y respaldó a su dirigido: “Es difícil. De Ronald sé lo que le ha costado los años anteriores y tal vez las ganas y el deseo lo traicionan, no lo veo intencional”.

El Machillo agregó que estos errores forman parte del fútbol, pero destacó que la Liga deberá sobreponerse rápido de cara al partido de vuelta en Honduras: “Podemos transmitir eso de alguna manera. Nos duele más porque sabíamos que en algún momento éramos superiores y un error humano… La recuperación de ellos el primer día es bravo y cuando comenzamos a entrenar se vuelve, el objetivo es rápido y con 2-3 días llega la recuperación”.

Las palabras de Ramírez abren un debate: mientras algunos señalan la imprudencia de Matarrita como el gran responsable de la derrota, el exseleccionador lo defendió, apuntando a la presión y a las dificultades que el lateral ha tenido en los últimos años para consolidarse tras lesiones y altibajos.

Lo cierto es que Alajuelense tendrá que visitar Tegucigalpa con la obligación de ganar si quiere mantener vivas sus aspiraciones internacionales, y lo hará sin uno de sus hombres más experimentados en defensa.