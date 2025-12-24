Decisión tomada en Motagua: confirman el técnico por el que apuestan para 2026 ¿Y Javier López?

Motagua terminó su participación en el torneo Apertura 2025 dejando fuera a Real España del camino al título y ayudando a Olimpia para que sea el rival de Marathón en la final de la Liga Nacional de Honduras.

El empate 1-1 dejó fuera al equipo de Jeaustin Campos y a Motagua con un regreso a casa amargo por todo lo que ha venido sucediendo.

Emilio Izaguirre, director deportivo del Ciclón, ha confirmado el técnico por el que el Azul Profundo ha apostado para el 2026.

Motagua tiene técnico confirmado para 2026

“El proyecto de Javier López, la junta directiva decidió seguir con él al mando, tiene contrato, este proyecto esperamos sea un proyecto a largo plazo, vamos a luchar y apoyar al profe en todo lo que requiera”, comenzó diciendo en declaraciones a HonduSports.

Izaguirre reveló que el entrenador español seguirá en el banquillo técnico y que se reunirán este miércoles para definir los jugadores que no siguen y aquellos que ficharán.

“Vamos a sentarnos mañana, que es lo que él quiere, quienes van a salir y quienes son los que quieren que entre, ahí vamos a gestionar el equipo que él quiere. Mañana tenemos reunión con el profesor, me dará la lista de jugadores que no quieren que siga y las posiciones a reforzar”.

