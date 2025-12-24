Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Decisión tomada en Motagua: confirman el técnico por el que apuestan para 2026 ¿Y Javier López?

Luego de cerrar un 2025 para el olvido, Motagua va a apostar por este técnico. Ya fue confirmado por el propio club.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Motagua tiene definido su técnico para 2026 y espera que todo cambie.
Motagua tiene definido su técnico para 2026 y espera que todo cambie.

Motagua terminó su participación en el torneo Apertura 2025 dejando fuera a Real España del camino al título y ayudando a Olimpia para que sea el rival de Marathón en la final de la Liga Nacional de Honduras.

El empate 1-1 dejó fuera al equipo de Jeaustin Campos y a Motagua con un regreso a casa amargo por todo lo que ha venido sucediendo.

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia: “Nuevas páginas de gloria”

ver también

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia: “Nuevas páginas de gloria”

Emilio Izaguirre, director deportivo del Ciclón, ha confirmado el técnico por el que el Azul Profundo ha apostado para el 2026.

Motagua tiene técnico confirmado para 2026

“El proyecto de Javier López, la junta directiva decidió seguir con él al mando, tiene contrato, este proyecto esperamos sea un proyecto a largo plazo, vamos a luchar y apoyar al profe en todo lo que requiera”, comenzó diciendo en declaraciones a HonduSports.

Izaguirre reveló que el entrenador español seguirá en el banquillo técnico y que se reunirán este miércoles para definir los jugadores que no siguen y aquellos que ficharán.

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón del Apertura 2025 en la Liga Nacional de Honduras

ver también

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón del Apertura 2025 en la Liga Nacional de Honduras

“Vamos a sentarnos mañana, que es lo que él quiere, quienes van a salir y quienes son los que quieren que entre, ahí vamos a gestionar el equipo que él quiere. Mañana tenemos reunión con el profesor, me dará la lista de jugadores que no quieren que siga y las posiciones a reforzar”.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón
Honduras

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia
Honduras

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia

Qué pasa con Olimpia si Real España gana, empata o pierde ante Motagua
Honduras

Qué pasa con Olimpia si Real España gana, empata o pierde ante Motagua

Fedefútbol elige: sus tres candidatos para reemplazar a Ignacio Hierro
Costa Rica

Fedefútbol elige: sus tres candidatos para reemplazar a Ignacio Hierro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo