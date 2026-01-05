Jugará en la MLS: joya de Honduras da el salto en Estados Unidos y firma con su nuevo equipo

Honduras tendrá a una nueva figura en la Major League Soccer en la temporada 2026. A la presencia de David Ruiz, Joseph Rosales, Bryan Acosta, Andy Nájar y Exon Arzú se les sumará una joya que tiene apenas 18 años.

Se trata de Jaidyn Contreras, futbolista que fue parte de la Selección de Honduras hace poco con el Sub-19 en el torneo de la UNCAF. El nacido en Houston acaba de firmar su primer contrato profesional con el Dallas FC.

Si bien ya hizo su debut profesional con el North Texas SC en 2024, equipo filial de Dallas, ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en la máxima categoría del fútbol estadounidense. “Potencia de fuego desde el oleoducto“, escribió el equipo de los Toros para presentarlo.

Significa un gran paso para Jaidyn, ya que será el representante más joven de Honduras en la MLS. Cabe recordar que también fue parte de la Selección de Estados Unidos en 2025, por lo que habrá una disputa muy grande por la joya de 18 años.

En 2025, Contreras fue parte del North Texas SC en la MLS Next Pro. Disputó un total de 26 partidos en los que pudo marcar dos goles y aportar dos asistencias a lo largo de la temporada. Ahora, tiene contrato con el equipo de la MLS.

¿Cuando podría tener Jaidyn Contreras su debut en la MLS?

La fase regular de la Major League Soccer iniciará el 21 de febrero. En el medio, entre junio y julio, la competencia sufrirá un parate por el Mundial. Dallas hará su debut contra Toronto en el Toyota Stadium. Ese día podría ser el estreno de Contreras en la MLS.