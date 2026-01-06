Es tendencia:
Honduras

“No va a Municipal”: Motagua sacude toda Centroamérica con su nuevo fichaje que ya conoce a Javier López

Motagua está comenzando a formar su equipo para 2026 y asegura el fichaje de un extremo izquierdo.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Municipal da por perdida a una figura que se ha decidido por Motagua.
Javier López está teniendo lo que no pudo desde su llegada a Motagua, el español está conformando su propio equipo y ha cerrado un nuevo fichaje para el Clausura 2026.

Desde Guatemala confirman que el Azul Profundo le ha cagando el pulso a Municipal por una contratación que los chapines también querían.

La periodista guatemalteca Elizabeth González informa que Romario da Silva habría rechazado una oferta del Municipal y recalaría en el Motagua.

Tiene 36 años y reforzaría el extremo izquierdo, la ventaja es que Javier López ya lo conoce y lo volverá a dirigir en Honduras.

Confirman el nuevo fichaje de Motagua: Romario da Silva

“DA SILVA NO VA A MUNICIPAL Y SE VA AL CICLÓN AZUL

Romario Da Silva es el nuevo jugador del Motagua de Honduras, tras su paso por el Xelajú MC.

El futbolista brasileño firmó por un año con el equipo catracho y se pondrá nuevamente a las órdenes del técnico Javier López”.

Con esto, Motagua ya ha concretado tres fichajes, Pablo Cacho, Alejandro Reyes y ahora Romario Da Silva. Para eso también ha tenido que dejar ir a varios futbolistas.

