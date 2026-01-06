Es tendencia:
“Se va a Herediano”: Jafet Soto se asegura el refuerzo internacional que nadie en Costa Rica vio venir

Jafet Soto mueve sus piezas para los retos de este 2026 y de manera directa apuntó los cañones a una figura internacional.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jafet Soto al mando de Herediano
© HeredianoJafet Soto al mando de Herediano

El mercado de fichajes sigue activo en el Herediano de Jafet Soto, que tras un balance negativo en la temporada anterior ha decidido cambiar el rumbo de cara al 2026.

Con la intención de no repetir los errores del pasado, la dirigencia se ha movido con antelación y ya tiene asegurada la llegada de un refuerzo internacional que tomó por sorpresa al fútbol de Costa Rica.

¿Cuál es el refuerzo internacional que ha conseguido Jafet Soto para Herediano?

Se trata de Mario González que a sus 28 años de edad deja Alianza y convertiría en nuevo jugador del San Carlos de Costa Rica siendo su primera experiencia como legionario. Pero la buena noticia para Herediano viene ahora.

Y es que el representante de Mario González expuso lo siguiente: “Mario viajará a Costa Rica miércoles o jueves de esta semana. Si le va bien estos seis meses en San Carlos, se va a Herediano a costo cero para el Apertura 2026“, así lo publicó el periodista Christian Peñate.

El periodista Christian Peñate en su cuenta oficial de X.

El periodista Christian Peñate en su cuenta oficial de X.

Pensando en ese escenario, contar con un guardameta con la experiencia y jerarquía de Mario González, no solo sería un refuerzo más, sino un verdadero salto de calidad para el club rojiamarillo en una posición clave.

Un reto importante en Costa Rica

La misión que asumirá Mario González en San Carlos es mayúsculo y exigente desde el primer día. Tras dejar Alianza, el arquero llega a un equipo que viene de cerrar el Torneo Apertura 2025 en el último lugar de la tabla con apenas 13 puntos, por lo que el próximo semestre estará marcado por la urgencia de sumar y alejarse de la zona de descenso.

