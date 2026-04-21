Los 6 sustitutos de Honduras: Denil Maldonado recibe la noticia que cambia todo para el partido contra Argentina y Lionel Messi

José Francisco Molina ha recibido el primer golpe de cara al partido amistoso contra Selección de Argentina en la fecha FIFA de junio. La Selección de Honduras no contará con Julián Martínez.

El defensor se rompió los meniscos de la rodilla izquierda y estará seis meses fuera de acción. En principio, su regreso está previsto para octubre, por lo que también se perderá la Liga de Naciones de Concacaf.

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Esta mala noticia también afecta a Denil Maldonado, ya que su pareja en la zaga no estará disponible y Molina deberá comenzar a evaluar quién ocupará el puesto de Martínez.

Los 6 sustitutos de Julián Martínez para el Honduras vs. Argentina

Con la baja prolongada de Martínez, se abre la posibilidad de que un nuevo defensor central se consolide en esa posición junto a Maldonado.

Giancarlo Sacaza : jugó contra Perú ante la ausencia de Maldonado y cumplió. En Motagua se ha consolidado.

: jugó contra Perú ante la ausencia de Maldonado y cumplió. En Motagua se ha consolidado. Leonardo Posadas: espera estar en la convocatoria de Molina y poder debutar. Es capitán del Hamburgo.

espera estar en la convocatoria de Molina y poder debutar. Es capitán del Hamburgo. Clinton Bennett: consolidado en Olimpia como central, también aguarda su oportunidad.

La lista de defensores que tiene Honduras para reemplazar a Julián Martínez. Foto: El Réferi

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Getsel Montes: no fue llamado ante Perú y busca regresar a una convocatoria; ante Argentina podría ser su oportunidad.

no fue llamado ante Perú y busca regresar a una convocatoria; ante Argentina podría ser su oportunidad. Marcelo Santos : tiene mucha experiencia, pero ha perdido su puesto como titular en Motagua.

: tiene mucha experiencia, pero ha perdido su puesto como titular en Motagua. Luis Vega: es la opción más fuerte por su perfil zurdo, aunque no pasa por su mejor momento en Motagua.

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El partido de la H ante la actual campeona del mundo está programado para el próximo 6 de junio en el Kyle Field, Estados Unidos.