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Amistoso

Guatemala vs. República Checa EN VIVO: rueda el balón – siga el amistoso minuto a minuto

Siga el minuto a minuto del partido amistoso de Guatemala vs. República Checa en Estados Unidos.

Rueda el balón

Inicia el partido: Guatemala vs República Checa

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Los actos protocolarios

Se entonan los himnos de Guatemala y República Checa. 

Al campo

Guatemala y República Checa ingresan al terreno de juego. 

A los camerinos

Guatemala y República Checa regresan a los vestuarios tras realizar su calentamiento. 

El once checo

Alineación de República Checa

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Ya calientan

Guatemala y República Checa salen al terreno de juego. 

Once de Guatemala

Luis Fernando Tena confirma la alineación

Los chapines en camino

El plantel de Guatemala se dirige al estadio

A la banca

Nicholas Hagen se quedará esperando turno. 

En busca de su primer triunfo

Guatemala disputará su tercer amistoso del año, previamente perdió ante Canadá y Argelia. 

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Falta cada vez menos para ver a la Bicolor

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Guatemala ante República Checa.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Guatemala vs. República Checa EN VIVO
© Concacaf y República ChecaGuatemala vs. República Checa EN VIVO

La Selección de Guatemala volverá a la actividad y lo hará cuando enfrente a República Checa en su primer partido de la Fecha FIFA de junio y en el que Luis Fernando Tena seguirá observando jugadores para no volver a fracasar como lo hizo en el camino rumbo al Mundial 2026.

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La azul y blanco volverá a jugar luego de la humillante goleada recibida en marzo frente a Argelia, por lo que intentará lavarse la cara ante los checos, aunque obviamente la tarea será complicada y por lo menos buscará no tener otra derrota estrepitosa bajo el mando de Tena.

Cuándo y dónde juega la Selección de Guatemala vs. República Checa

La azul y blanco y los checos se enfrentarán, hoy 4 de junio a las 18:00 horas de Guatemala, en el Sports Illustred Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO a Guatemala vs. Chequia

El juego de Guatemala contra República Checa se podrá observar en TVGT en el canal 48 de Claro TV.

Posible alineación de Guatemala

Luis Morán; Aarón Herrera, Marcelo Hernández, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Jonathan Franco, José Rosales, Oscar Santis, William Jehú Fajardo y Daniel Méndez.

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