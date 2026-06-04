Guatemala vs. República Checa EN VIVO: rueda el balón – siga el amistoso minuto a minuto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Guatemala ante República Checa.

Siga el minuto a minuto del partido amistoso de Guatemala vs. República Checa en Estados Unidos.

La Selección de Guatemala volverá a la actividad y lo hará cuando enfrente a República Checa en su primer partido de la Fecha FIFA de junio y en el que Luis Fernando Tena seguirá observando jugadores para no volver a fracasar como lo hizo en el camino rumbo al Mundial 2026.

ver también Diferencia abismal: Guatemala es superada en valor millonario con respecto a República Checa

La azul y blanco volverá a jugar luego de la humillante goleada recibida en marzo frente a Argelia, por lo que intentará lavarse la cara ante los checos, aunque obviamente la tarea será complicada y por lo menos buscará no tener otra derrota estrepitosa bajo el mando de Tena.

Cuándo y dónde juega la Selección de Guatemala vs. República Checa

La azul y blanco y los checos se enfrentarán, hoy 4 de junio a las 18:00 horas de Guatemala, en el Sports Illustred Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

ver también Entre Luis Morán y Nicholas Hagen: Luis Fernando Tena confirmó quién será el portero de Guatemala vs. Chequia

Dónde ver EN VIVO a Guatemala vs. Chequia

El juego de Guatemala contra República Checa se podrá observar en TVGT en el canal 48 de Claro TV.

Posible alineación de Guatemala

Luis Morán; Aarón Herrera, Marcelo Hernández, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Jonathan Franco, José Rosales, Oscar Santis, William Jehú Fajardo y Daniel Méndez.