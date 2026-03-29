El primer mensaje de Denil Maldonado tras abandonar la Selección de Honduras en España

Denil Maldonado abandonó el pasado 25 de marzo la concentración de la Selección de Honduras en Segovia, España para atender el nacimiento de su hijo, según confirmó la federación a través de un comunicado oficial.

Tras la salida de Maldonado, el hondureño del Hamburgo II, Leonardo Posadas, tomó su lugar de cara al amistoso del martes 31 de marzo ante Perú.

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La decisión fue autorizada por el seleccionador nacional José Francisco Molina, quien valoró el momento como trascendental en la vida del defensor central, considerando la familia como un pilar.

Luego de varios días alejado del ojo público, Denil Maldonado reapareció con un primer mensaje a través de su cuenta de Instagram en la que celebró la llegada de su hijo.

“Gracias mi Dios”, fue el corto mensaje que escribió el “Kaíser” y que acompañó con una tierna fotografía frente a la cuna de su bebé.

La foto de Denil Maldonado

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