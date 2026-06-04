El Bocha Batista no dudó en que Zamora quede fuera de la convocatoria por no estar enfocado en el partido venidero.

La Selección de Costa Rica no tendrá a Álvaro Zamora para el próximo miércoles contra su par de Inglaterra. El delantero del Académico Viseu FC se bajó de la convocatoria, tras llegar a un acuerdo con Fernando Batista, porque se casará con su futura esposa este fin de semana.

El entrenador de La Sele le había solicitado al jugador que modifique la fecha de la boda para tenerlo en el amistoso, pero finalmente no pudo hacerlo. Por este motivo, se decidió que abandone la concentración debido a que no estaba enfocado con la Tricolor.

Después de conocerse esta noticia, el periodista Gustavo López reveló lo que Álvaro Zamora le había dicho a la Fedefútbol y al cuerpo técnico acerca de su casamiento. Sorpresivamente, no coincide con lo que terminó sucediendo.

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Álvaro Zamora había dicho que no iba a estar fuera de la concentración de La Sele por mucho tiempo

Resulta que el ex Saprissa había manifestado que no iba a ocupar mucho tiempo, ya que su asunto era algo rápido. Se iba a ausentar el viernes por la tarde y luego el sábado volvería a sumarse a la concentración de La Sele, aunque no fue lo que ocurrió al final.

“Fueron convocados Manfred y Zamora en su momento. Ambos dijeron que se casaban el 6 y el 7. En el caso de Álvaro, dijo que no había problema por la convocatoria porque lo que tenía era un matrimonio civil y que era algo muy pequeño“, aseguró el periodista.

Desde la federación le consultaron a Zamora por qué eligió esta fecha, sabiendo que La Sele iba a tener encuentros amistosos. El delantero respondió que no sabía si estaría entre los convocados, algo que llamó la atención porque Álvaro fue convocado en numerosas ocasiones por distintos entrenadores.

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En resumen