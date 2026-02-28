Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

Denil Maldonado ha sido noticia tan solo un día después de que Honduras anunciara la contratación de su nuevo técnico para le proceso mundialista 2030.

José Francisco Molina fue elegido por parte de las autoridades de la Bicolor y el ‘Káiser’ le ha mandado un mensaje en su condición de líder.

¿Qué mensaje envió Denil Maldonado a José Francisco Molina?

Maldonado ha regresado a jugar de forma oficial luego de mucho tiempo lesionado. El hondureño se ha reportado listo y jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 del Rubin Kazán ante Dynamo Majachkalá.

Este fue el debut del catracho en la Liga de Rusia y una gran noticia para Honduras, ya que el capitán de la Bicolor está de regreso para aportar lo que pueda.

Denil Maldonado tuvo actividad por última vez el 7 de julio de 2025, cuando defendió los colores de la Selección de Honduras en las semifinales de la Copa Oro ante México.

Desde entonces, el zaguero inició un proceso médico que incluyó cirugía y una extensa rehabilitación.

Ahora espera tomar regularidad y aparecer en la primera convocatoria de José Francisco ante Perú en un duelo amistoso que se jugará en España.

