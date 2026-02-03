FIFA cambia de opinión y da la noticia que Denil Maldonado tanto estaba esperando

Denil Maldonado por fin va viendo la luz al final del túnel. Una lesión de tobillo lo hizo perderse toda la Eliminatoria de Concacaf y vio como Honduras quedó fuera del Mundial 2026.

El defensor estará listo para la liga que se retoma el 28 de febrero y FIFA ha dado una noticia que Denil esperaba desde que firmó por el Rubin Kazán.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

Esto cambiaría en el próximo tiempo luego de que el presidente FIFA, Gianni Infantino, diera las siguientes declaraciones.

FIFA da la derecha a Denil Maldonado y su equipo

“Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, señaló en una entrevista con la cadena británica Sky.

Con estas palabras, Maldonado se puede ilusionar con jugar competiciones de la UEFA como Champions, Europa o Conference League.

Denil Maldonado recibió luz verde y ya entrena a plenitud con el grupo de Rubin Kazán. Tras más de 4 meses de recuperación, apunta a sumar minutos en el amistoso del 4 de febrero vs FK Zhenis en Turquía, la liga regresa el 28 de febrero.

