¿Cuántos millones? La fortuna que se llevará Rubilio Castillo tras el último fallo de la FIFA

Rubilio Castillo, a pesar de haberse quedado sin contrato, ha ganado una demanda que tenía en FIFA y estos millones obtendrá.

Rubilio Castillo ha ganado una importante batalla legal en los tribunales internacionales. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dictaminó un fallo a favor del atacante catracho, ordenando al club colombiano Deportivo Pereira el pago inmediato de una fuerte suma debido a deudas salariales e incumplimiento de contrato.

De acuerdo con los reportes oficiales, el equipo de la primera división de Colombia deberá desembolsar una cifra que supera los 93 mil dólares (aproximadamente 2.5 millones de lempiras). Este monto engloba los sueldos que le fueron retenidos al jugador, sumado a una indemnización por la ruptura unilateral del acuerdo laboral.

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Ultimátum de la FIFA: Pagar o sanción

El panorama se torna gris para el conjunto cafetero, ya que el ente rector del fútbol mundial ha establecido un plazo estricto para saldar la deuda.

Plazo establecido: 45 días calendario.

45 días calendario. Consecuencias por impago: De no cumplir con la transferencia en el tiempo estipulado, el Deportivo Pereira será castigado con la prohibición estricta de inscribir y fichar nuevos jugadores, tanto a nivel nacional como internacional.

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Rubilio Castillo no tiene contrato

Mientras se resuelve el depósito de su demanda, el futuro deportivo de “Rubigol” se mantiene en el aire. Actualmente, el futbolista se encuentra en condición de agente libre tras finalizar su vinculación con el Marathón, equipo con el que aún no ha llegado a un acuerdo de renovación.

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Castillo aprovechó el parón de la temporada para someterse a una intervención quirúrgica con el fin de corregir los problemas físicos que venía arrastrando y que mermaron su rendimiento en el tramo final del pasado campeonato de la Liga Nacional.

Se espera que en las próximas semanas el atacante complete su proceso de rehabilitación para definir cuál será el siguiente paso en su carrera profesional, ya sea vistiendo nuevamente la camiseta del “Monstruo Verde” o atendiendo ofertas en el extranjero.

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En resumen

La FIFA ordenó al Deportivo Pereira de Colombia pagar más de 93 mil dólares (unos 2.5 millones de lempiras) a Rubilio Castillo por salarios adeudados e incumplimiento de contrato.

(unos 2.5 millones de lempiras) a Rubilio Castillo por salarios adeudados e incumplimiento de contrato. Ultimátum bajo amenaza de sanción: El club colombiano tiene un plazo de 45 días para pagar la deuda; de lo contrario, se le prohibirá fichar e inscribir nuevos jugadores.

El club colombiano tiene un plazo de la deuda; de lo contrario, se le prohibirá fichar e inscribir nuevos jugadores. Futuro en el aire y recuperación: El delantero hondureño es actualmente agente libre (sin renovar con Marathón) y se encuentra recuperándose de una cirugía tras arrastrar problemas físicos al cierre del torneo.