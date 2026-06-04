Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla con cambios en Pumas que podrían afectar su continuidad en la Liga MX

La incertidumbre comienza a rodear a Pumas UNAM a pocas semanas del arranque del Torneo Apertura 2026. Aunque el proyecto deportivo parecía sólido tras la llegada de Efraín Juárez, en las últimas horas surgieron versiones que apuntan a que el entrenador mexicano estaría analizando seriamente su continuidad en el banquillo universitario, una situación que también genera expectativa entre figuras como Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla.

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El estratega había manifestado anteriormente su deseo de construir una etapa duradera en Pumas, incluso llegando a asegurar que aspiraba a convertirse en una especie de “Sir Alex Ferguson” de la institución auriazul. Sin embargo, diversos factores habrían provocado que el técnico comenzara a replantearse su futuro, pese a que todavía tiene contrato vigente y forma parte de la planificación de la próxima temporada.

La posible salida de Juárez genera preocupación en Pumas

De acuerdo con reportes surgidos en México, la directiva continúa trabajando intensamente en la conformación del plantel y en la preparación de la pretemporada de la Liga MX, siempre con Juárez como cabeza del proyecto. No obstante, la existencia de una oferta procedente del fútbol europeo habría despertado dudas en el entrenador, quien estaría valorando la posibilidad de dar un salto internacional antes de concluir su vínculo con los universitarios.

La situación cobra especial relevancia para futbolistas como Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, dos jugadores que han contado con la plena confianza del técnico mexicano desde su llegada. Ambos han sido piezas importantes dentro del esquema auriazul y una eventual modificación en el cuerpo técnico podría alterar los planes deportivos de cara al nuevo campeonato.

Hasta hace apenas unos días, el panorama parecía completamente distinto. El representante del entrenador, David Baldwin, había descartado cualquier posibilidad de salida al asegurar que tanto Juárez como su entorno estaban concentrados exclusivamente en cumplir el contrato firmado con la institución y consolidar el proyecto deportivo en Ciudad Universitaria.

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Mientras tanto, en Pumas reina la cautela. La dirigencia sigue adelante con la planificación del próximo semestre, aunque la posibilidad de perder a su entrenador mantiene en alerta al entorno universitario. Por ahora, Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y el resto del plantel permanecen a la espera de una decisión que podría marcar el rumbo del club para la temporada 2026-2027.

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