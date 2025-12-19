El clásico capitalino vuelve a escena, ahora por la jornada 4 del Grupo A de las Triangulares del Apertura 2025, en un partido con realidades opuestas: Motagua ya eliminado buscará salvar el orgullo ante un Olimpia que puede sellar su boleto a la Gran Final con un triunfo.

Mientras Real España mira desde la distancia esperando que el Ciclón le haga el “favor” de frenar al León, Olimpia sabe que depende únicamente de lo que haga en estos 90 minutos.

¿A qué hora y dónde se juega Motagua vs. Olimpia por la jornada 4 de las Triangulares?

Día: sábado

sábado Hora: 7:00 p.m. (hora de Honduras)

(hora de Honduras) Estadio: Estadio Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa

Estadio Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa Torneo: Jornada 4 – Triangular A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Es el segundo clásico de esta fase y puede convertirse en el partido que marque definitivamente el rumbo del grupo: si Olimpia gana, se mete en la Gran Final; si no lo hace, Real España seguirá con vida.

¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. Olimpia?

El clásico Motagua vs. Olimpia por la jornada 4 de las Triangulares se podrá ver EN VIVO a través de Deportes TVC.

¿Cómo llega Olimpia al clásico ante Motagua?

Olimpia llega como cabeza de serie del Grupo A, con la ventaja reglamentaria del punto invisible y habiendo sumado resultados claves ante Real España y Motagua en las primeras jornadas.

Con un plantel acostumbrado a instancias decisivas y la posibilidad de asegurar ya mismo la Gran Final, el León enfrenta el clásico con una mezcla de presión y oportunidad: ganar significaría cerrar la triangular y enfocarse de lleno en la pelea por el título.

¿Cómo llega Motagua al clásico ante Olimpia?

Motagua, por su parte, atraviesa el lado más amargo del nuevo formato: fue goleado por Real España, derrotado por Olimpia y llega a esta fecha ya sin opciones reales de clasificación.

Sin embargo, un clásico siempre tiene carga propia: el Azul Profundo se juega el orgullo, la posibilidad de amargar a su archirrival y de meter en la pelea a Real España.

En resumen, el sábado en el Nacional no solo se disputa un clásico más: Olimpia se juega el pase a la Gran Final y Motagua, el honor de despedirse pegando un golpe anímico al eterno rival.