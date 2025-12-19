Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

Motagua vs. Olimpia: ¿a qué hora y dónde ver el clásico por la jornada 4 de las Triangulares del Apertura 2025?

Este sábado, Motagua y Olimpia volverán a protagonizar una edición del clásico capitalino con la clasificación del León en juego.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Motagua quiere amargar a Olimpia.
© Prensa Motagua - Prensa OlimpiaMotagua quiere amargar a Olimpia.

El clásico capitalino vuelve a escena, ahora por la jornada 4 del Grupo A de las Triangulares del Apertura 2025, en un partido con realidades opuestas: Motagua ya eliminado buscará salvar el orgullo ante un Olimpia que puede sellar su boleto a la Gran Final con un triunfo.

Mientras Real España mira desde la distancia esperando que el Ciclón le haga el “favor” de frenar al León, Olimpia sabe que depende únicamente de lo que haga en estos 90 minutos.

¿A qué hora y dónde se juega Motagua vs. Olimpia por la jornada 4 de las Triangulares?

  • Día: sábado
  • Hora: 7:00 p.m. (hora de Honduras)
  • Estadio: Estadio Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa
  • Torneo: Jornada 4 – Triangular A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras
La Inteligencia Artificial predice si Olimpia conseguirá ante Motagua el boleto a la Gran Final del Apertura 2025

ver también

La Inteligencia Artificial predice si Olimpia conseguirá ante Motagua el boleto a la Gran Final del Apertura 2025

Es el segundo clásico de esta fase y puede convertirse en el partido que marque definitivamente el rumbo del grupo: si Olimpia gana, se mete en la Gran Final; si no lo hace, Real España seguirá con vida.

¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. Olimpia?

El clásico Motagua vs. Olimpia por la jornada 4 de las Triangulares se podrá ver EN VIVO a través de Deportes TVC.

¿Cómo llega Olimpia al clásico ante Motagua?

Olimpia llega como cabeza de serie del Grupo A, con la ventaja reglamentaria del punto invisible y habiendo sumado resultados claves ante Real España y Motagua en las primeras jornadas.

Publicidad

Con un plantel acostumbrado a instancias decisivas y la posibilidad de asegurar ya mismo la Gran Final, el León enfrenta el clásico con una mezcla de presión y oportunidad: ganar significaría cerrar la triangular y enfocarse de lleno en la pelea por el título.

¿Cómo llega Motagua al clásico ante Olimpia?

Motagua, por su parte, atraviesa el lado más amargo del nuevo formato: fue goleado por Real España, derrotado por Olimpia y llega a esta fecha ya sin opciones reales de clasificación.

Publicidad

Sin embargo, un clásico siempre tiene carga propia: el Azul Profundo se juega el orgullo, la posibilidad de amargar a su archirrival y de meter en la pelea a Real España.

En resumen, el sábado en el Nacional no solo se disputa un clásico más: Olimpia se juega el pase a la Gran Final y Motagua, el honor de despedirse pegando un golpe anímico al eterno rival.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué necesita Olimpia ante Motagua para eliminar a Real España
Honduras

Qué necesita Olimpia ante Motagua para eliminar a Real España

IA predice el resultado entre Olimpia y Motagua
Honduras

IA predice el resultado entre Olimpia y Motagua

Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso
Honduras

Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso

Municipal manda un mensaje que pega a Comunicaciones en Guatemala
Guatemala

Municipal manda un mensaje que pega a Comunicaciones en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo