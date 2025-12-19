Qué necesita Alajuelense para consagrarse campeón del Apertura 2025 en la final de vuelta contra Saprissa

La gran final del Apertura 2025 llega a su capítulo decisivo en el Morera Soto. El 2-2 de la ida entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense dejó la serie totalmente abierta, sin gol de visitante ni ventaja deportiva por posición en la tabla. El reglamento de la Liga Promérica establece que, si al finalizar el segundo partido de la Fase Final hay igualdad en puntos y tantos, se recurre primero a prórroga y, de ser necesario, a la definición por penales.

Además, el gol de visita fue eliminado como criterio de desempate: un tanto anotado fuera de casa ya no “vale doble” ni en semifinales ni en la final.

Con ese marco reglamentario, estos son los escenarios para que Alajuelense sea campeón del Apertura 2025 en la final de vuelta:

Alajuelense es campeón si GANA en los 90 minutos

El escenario más directo para la Liga:

Si Alajuelense vence a Saprissa por cualquier marcador queda arriba en el marcador global y se consagra campeón del Apertura 2025 sin necesidad de prórroga ni penales.

¿Qué pasa si Alajuelense EMPATA en los 90 minutos?

Si el partido de vuelta en el Morera Soto termina empatado por cualquier marcador:

La serie quedará igualada en puntos (2 para cada equipo: dos empates) y también en el global de goles .



(2 para cada equipo: dos empates) y también en el . Como no existe gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla en esta instancia, se aplica el formato de definición previsto por UNAFUT:

Se juega una prórroga de 30 minutos , dividida en dos tiempos de 15’.

Si uno de los dos equipos gana en el tiempo extra, ese club será el campeón del Apertura 2025.

Si después de la prórroga la igualdad persiste, todo se define en una tanda de penales .





Para Alajuelense, entonces, el empate en los 90 minutos no lo hace campeón ni lo condena: lo obliga a jugarse el título en 30 minutos adicionales y, si hace falta, desde los doce pasos.

¿Qué pasa si Alajuelense PIERDE ante Saprissa?

Hay un matiz importante: Alajuelense fue el líder de la fase regular, por lo que, si pierde esta Fase Final frente a Saprissa (ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penales), seguirá teniendo una bala más: la Gran Final, que enfrenta al ganador de la Fase Regular contra el campeón de la Fase Final.

Si Alajuelense gana el Apertura en el Morera Soto , se termina todo: no hay Gran Final porque campeón de fase regular y campeón de Fase Final serían el mismo equipo.



, se termina todo: no hay Gran Final porque campeón de fase regular y campeón de Fase Final serían el mismo equipo. Si Saprissa se lleva la Fase Final, habrá una Gran Final a ida y vuelta entre ambos para definir al campeón nacional del Apertura 2025, y en ese nuevo cruce también regirán los criterios de empate por puntos y goles, con prórroga y penales en caso de ser necesario.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

