Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Motagua por la jornada 3 de las Triangulares

El clásico capitalino por la jornada 3 de las Triangulares del Apertura se juega algo más que el orgullo: puede empezar a acomodar —o complicar— el panorama del Grupo A rumbo a la gran final de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia llega con viento a favor tras su triunfo 0-1 ante Real España en el debut y con un partido menos; Motagua, en cambio, viene golpeado por el 0-3 que le propinó la Máquina en el Nacional.

Con Real España, Olimpia y Motagua peleando un solo boleto a la final desde este grupo, el clásico se convierte en un choque que puede marcar el rumbo del cierre de la triangular.

ver también La Inteligencia Artificial predice el resultado de Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares

Qué pasa si Olimpia gana contra Motagua

Si Olimpia derrota a Motagua en esta jornada 3, el escenario se pinta casi ideal para el León:

Llegaría a 6 puntos en 2 partidos (marca perfecta, 6/6).



Real España se mantendría con 3 puntos (producto de la victoria ante Motagua y la derrota ante Olimpia).



Motagua quedaría último con 0 puntos y ya eliminado.

Con ese panorama, Olimpia quedaría a un paso de la clasificación a la final:

Tendría la ventaja de puntos sobre ambos rivales.



Obliga a Real España a ganar su duelo directo contra Olimpia y, además, esperar otros resultados y diferencias de gol.



a ganar su duelo directo contra Olimpia y, además, esperar otros resultados y diferencias de gol. Motagua ya quedaría sin chances porque con dos partidos por jugar podría igualarlo en puntos pero Olimpia tiene ventaja por ser cabeza de serie.



En resumen, si Olimpia gana, da un golpe enorme en la triangular: queda como líder sólido, se acerca a la final y deja a Motagua afuera.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A.

Publicidad

Publicidad

Qué pasa si Olimpia empata contra Motagua

Si el clásico termina igualado, el resultado sería positivo, pero no tan contundente, para el León:

Olimpia llegaría a 4 puntos, manteniéndose invicto.



Real España seguiría con 3 puntos.



Motagua sumaría su primer punto, pero seguiría último, todavía muy comprometido.

ver también Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares? Liga Nacional de Honduras

En este escenario:

Olimpia seguiría dependiendo de sí mismo: con un triunfo más, prácticamente aseguraría el pase a la final.



Real España permanecería al acecho, sabiendo que un tropiezo de Olimpia podría reabrir la lucha por el primer lugar.



Motagua seguiría con vida matemática, pero forzado a ganar todo lo que le queda y a ligar que Olimpia y Real España se sigan quitando puntos entre sí.



Publicidad

Empatar no es el mejor resultado para Olimpia, pero mantiene la ventaja y lo deja bien parado, siempre y cuando no se relaje en las jornadas finales.

Publicidad

Qué pasa si Olimpia pierde contra Motagua

Si Motagua se queda con el clásico, el grupo se prende fuego:

Olimpia se quedaría con 3 puntos (producto de la victoria ante Real España).



Motagua llegaría a 3 puntos.



Real España también tiene 3 puntos.



Publicidad

Con ese triple empate, la triangular se compacta por completo y todo quedaría abierto para las últimas jornadas.

Para Olimpia, perder el clásico significaría ceder toda la ventaja inicial y meterse en una pelea cuerpo a cuerpo con Real España y Motagua, sin margen para más distracciones. No sería un golpe definitivo, pero sí una llamada de atención fuerte en su camino hacia la final.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares?