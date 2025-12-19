Sorpresa en la MLS: Bolillo Gómez recibe la noticia que impacta en La Selecta e ilusiona a El Salvador

El Salvador se dispone a afrontar la próxima temporada futbolística con cambios importantes. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, muchas cuestiones dieron un giro absoluto. Cada modificación apunta hacia el 2030.

En el camino a la próxima meta planteada por al FESFUT, mucho es lo que debe acomodarse. Una vez confirmada la presidencia de Yamil Bukele, también se fijó la continuidad del Bolillo Gómez con su nuevo plan laboral. Todo sobre ruedas.

La Selecta también contará con un mejor análisis del mercado de futbolistas en el exterior, tanto para la Selección Mayor como en el espacio juvenil. Podría este ser el caso de Jefferson Amaya, mediocampista recientemente destacado en la MLS.

Jefferson Amaya alegra a El Salvador: el joven destacado por Real Salt Lake de la MLS

Jefferson Amaya fue seleccionado por el Real Salt Lake en el Super Draft de la MLS. El salvadoreño tuvo participaciones destacadas con el equipo universitario del High Point. Fue elegido como Mediocampista del Año por esta temporada.

Según la información publicada por el sitio Noventa SV en su cuenta oficial de Facebook, el futbolista peleará por un puesto en el equipo principal. Intentará lograr el salto de calidad más preponderante de su joven carrera futbolística.

Amaya ya tiene 22 años, por lo que cuenta con una edad razonable para integrar una plantilla de la máxima categoría estadounidense. Disputará el mismo torneo que sus compatriotas Alex Roldán y Eriq Zavaleta, con pasado en La Selecta.