Confirmado: Diego Vázquez no piensa más en Motagua y ficha por inesperado club de Centroamérica

El argentino que salió de Motagua, ha sorprendido a todos fichando por este club de Centroamérica.

Alvaro De La Rocha

Por Alvaro De La Rocha

Diego Vázquez dejó a Motagua y tiene nuevo club en Guatemala.

Diego Vázquez es un entrenador que siempre ha estado en el radar de varios clubes de Centroamérica. Y ahora ha fichado por un inesperado equipo.

El argentino fue echado de Motagua hace unas semanas y ahora vivirá su segunda experiencia fuera de Honduras. Antes ya estuvo en el Puntarenas de Costa Rica.

¿Qué equipo de Centroamérica ficha a Diego Vázquez?

El Marquense de Guatemalafue el equipo que confirmó el fichaje de Diego Martín Vázquez. El conjunto chapín que marcha en la novena posición tras sumar 11 puntos en 10 partidos.

Los malos resultados hicieron que tomaran la decisión de ir por el DT de 53 años que es uno de los más ganadores en Honduras con Motagua.

Será la cuarta experiencia de Vázquez en los banquillos, ya que aparte de dirigir a los Azules, estuvo en Puntarenas y la selección de Honduras.

“Con el corazón lleno de orgullo, le damos la bienvenida a la manada… ¡Diego Vázquez! Nuestra casa ruge más fuerte con la llegada de nuestro Director Técnico. Con una trayectoria llena de éxitos y un gran conocimiento del fútbol… ¡llega a encender la esperanza de toda una afición que sueña con la gloria!”, fue la bienvenida que le dieron al DT.

Diego debutaría la próxima fecha del torneo chapín y sería ante el Municipal del hondureño Eddie Hérnandez. Un duelo que levanta la expectativa.

