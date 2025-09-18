Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Eduardo Espinel da la noticia que Reinaldo Rueda tanto quería escuchar; Costa Rica y Cartaginés están pendientes

Eduardo Espinel ha sido el encargado de dar una de las noticias que Reinaldo Rueda quería oír para las Eliminatorias.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Edwin Rodríguez es el tema del que Costa Rica y Cartaginés deben estar pendientes.
Edwin Rodríguez es el tema del que Costa Rica y Cartaginés deben estar pendientes.

Olimpia empató 2-2 ante Olancho FC y no tuvo a uno de los mejores jugadores de su plantilla, Edwin Rodríguez, por lesión.

La selección de Honduras teme queRodríguez haya recaído de las dolencias en el quinto metatarsiano y Eduardo Espinel ha actualizado su situación.

Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

ver también

Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

¿Cómo está Edwin Rodríguez?

“Lo de Edwin trabaja bien, no lo queremos apurar, veremos si puede llegar a la Copa Centroamericana (jueves vs Cartaginés)”, aseguró.

Publicidad

Olimpia pretende que llegue para el partido ante Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, una eliminatoria que comienzan la ida de visita y cierran de local.

Publicidad

Esas palabras dan un alivio total a Reinaldo Rueda, que quiere contar con Rodríguez para el mes de octubre cuando enfrenten a Costa Ricay Haití.

El volante ha sido muy importante en el esquema de Rueda y su baja sería un golpe muy duro para las aspiraciones de Honduras camino al Mundial 2026.

Publicidad
“Surgirán críticas”: Olimpia recibe la notificación que estaba esperando en la Liga Nacional de Honduras

ver también

“Surgirán críticas”: Olimpia recibe la notificación que estaba esperando en la Liga Nacional de Honduras

Por ahora Olimpia lo lleva sin prisas, ya que esa lesión en el quinto metatarsiano le ha costado perderse ya varios encuentros.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Eduardo Espinel explota contra la Federación de Honduras y da a conocer lo que toda Costa Rica quería escuchar
Honduras

Eduardo Espinel explota contra la Federación de Honduras y da a conocer lo que toda Costa Rica quería escuchar

Antes de enfrentar a Costa Rica: Honduras sufre durísimo golpe que lo podría dejar fuera del Mundial
Honduras

Antes de enfrentar a Costa Rica: Honduras sufre durísimo golpe que lo podría dejar fuera del Mundial

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

Comunicaciones se sorprende: la decisión de Hernández con Fredy Pérez
Guatemala

Comunicaciones se sorprende: la decisión de Hernández con Fredy Pérez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo