Eduardo Espinel da la noticia que Reinaldo Rueda tanto quería escuchar; Costa Rica y Cartaginés están pendientes

Olimpia empató 2-2 ante Olancho FC y no tuvo a uno de los mejores jugadores de su plantilla, Edwin Rodríguez, por lesión.

La selección de Honduras teme queRodríguez haya recaído de las dolencias en el quinto metatarsiano y Eduardo Espinel ha actualizado su situación.

ver también Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

¿Cómo está Edwin Rodríguez?

“Lo de Edwin trabaja bien, no lo queremos apurar, veremos si puede llegar a la Copa Centroamericana (jueves vs Cartaginés)”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Olimpia pretende que llegue para el partido ante Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, una eliminatoria que comienzan la ida de visita y cierran de local.

Publicidad

Esas palabras dan un alivio total a Reinaldo Rueda, que quiere contar con Rodríguez para el mes de octubre cuando enfrenten a Costa Ricay Haití.

Publicidad

El volante ha sido muy importante en el esquema de Rueda y su baja sería un golpe muy duro para las aspiraciones de Honduras camino al Mundial 2026.

Publicidad

ver también “Surgirán críticas”: Olimpia recibe la notificación que estaba esperando en la Liga Nacional de Honduras

Por ahora Olimpia lo lleva sin prisas, ya que esa lesión en el quinto metatarsiano le ha costado perderse ya varios encuentros.