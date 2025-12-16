Qué pasa si Motagua gana, empata o pierde ante Olimpia por la jornada 3 de las Triangulares

Motagua llega al clásico capitalino por la jornada 3 de las Triangulares con la soga al cuello. El 0-3 sufrido en casa ante Real España lo dejó muy mal parado en el Grupo A: último, sin puntos y con una diferencia de gol pesada en contra. Ahora se mide con Olimpia, que ya derrotó a la Máquina y que, además, viene más descansado después de no jugar en la fecha 2.

Para el Ciclón Azul, el duelo ante el León es prácticamente una final adelantada: de lo que haga en estos 90 minutos dependerá si sigue soñando con llegar a la final o si, en la práctica, se despide del torneo.

ver también Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Motagua por la jornada 3 de las Triangulares

Qué pasa si Motagua gana contra Olimpia

Si Motagua logra levantarse y gana el clásico, el panorama cambia por completo:

Motagua sumaría 3 puntos.



Olimpia se quedaría con 3 puntos.



Real España también tiene 3 puntos.

Con ese resultado, se produciría un triple empate en la cima del grupo y la triangular quedaría al rojo vivo, con todo por definirse en las jornadas restantes. Motagua recupera vida deportiva y se mete de lleno en la pelea.

Qué pasa si Motagua empata contra Olimpia

Si el clásico termina igualado, el resultado sabe más a poco que a alivio para Motagua:

Motagua llegaría apenas a 1 punto.



Olimpia alcanzaría los 4 puntos, manteniendo la cima o compartiéndola con Real España según lo que hagan los sampedranos.



Real España seguiría en la pelea con sus 3 puntos actuales, o sumaría más según su resultado.

Publicidad

Publicidad

Con ese contexto, Motagua quedaría prácticamente con respirador: tendría que ganar sí o sí sus partidos restantes y necesitaría que Olimpia y Real España se saquen puntos.

Un empate no lo elimina matemáticamente, pero lo deja con un margen tan fino que cualquier tropiezo posterior lo sacaría de la pelea.

Publicidad

ver también Jafet Soto lo tuvo en Herediano y ahora destapan el grande de Honduras que lo quiere fichar

Qué pasa si Motagua pierde contra Olimpia

Si Motagua vuelve a caer, esta vez frente al León, el golpe sería definitivo:

Motagua quedaría con 0 puntos en dos partidos.



Olimpia alcanzaría los 6 puntos (puntaje perfecto).



Real España seguiría con 3 puntos antes de jugar su partido de la jornada.



Publicidad

En ese panorama, con 0 puntos a falta de dos jornadas, Motagua diría adiós al torneo: podría alcanzar en puntos a Olimpia pero no serviría porque el León tiene “ventaja deportiva” por ser cabeza de serie.

Publicidad

En definitiva, este clásico no es un partido más: es un cruce de vida o muerte deportiva en las Triangulares. Para Olimpia puede ser un gran paso hacia la final y para Motagua, marcar la prematura despedida.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares?

Día: miércoles 17 de diciembre de 2025



miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. (hora de Honduras)



7:30 p.m. (hora de Honduras) Estadio: Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa



Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa Torneo: Triangulares semifinales – Jornada 3, Grupo A del Torneo Apertura 2025

Publicidad