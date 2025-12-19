“Bienvenido”: Cubo Torres aterriza en un equipo protagonista del Apertura 2025 y sacude el mercado de fichajes en Costa Rica

Este viernes 19 de diciembre, los fanáticos del fútbol de Costa Rica se llevaron una gran sorpresa al confirmarse el nuevo destino de Erick “Cubo” Torres en la Liga Promérica.

El delantero mexicano de 32 años llegó al final de su vínculo con Sporting FC y, al no renovarse el acuerdo, el club josefino anunció oficialmente su salida a través de sus canales institucionales: “El jugador Erick ‘Cubo’ Torres finaliza su etapa en el primer equipo masculino”.

Así, el ex Herediano y Guanacasteca cierra una breve etapa de cinco meses en la capital, donde disputó 15 partidos, marcó 5 goles y dio 2 asistencias, números que terminaron maquillando una campaña muy pobre de los blanquinegros en el Apertura 2025.

¿Dónde jugará Cubo Torres?

En simultáneo al anuncio de Sporting, el nuevo club del atacante azteca hizo oficial su contratación. Se trata del Municipal Liberia, equipo revelación del Apertura, que alcanzó las semifinales bajo la dirección de José Saturnino Cardozo con un plantel encabezado por figuras como Fernando Lesme, Keysher Fuller y Shawn Johnson.

Ahora, los Coyotes quieren volver a redondear un mercado de fichajes competitivo para luchar por los primeros puestos en el Clausura 2026, y lo harán apoyados en la experiencia y el olfato goleador del mexicano.

“¡Bienvenido a la familia AuriNegra! Damos la más cordial bienvenida a Erick ‘El Cubo’ Torres, delantero mexicano que se une a nuestro club proveniente de Sporting por periodo de año y medio. ¡Te deseamos muchos éxitos y que vengan muchos goles defendiendo nuestro escudo!”, escribieron desde el cuadro guanacasteco para reciber al ex Chivas de Guadalajara, quien vivirá su tercera experiencia en Costa Rica.

Los números del “Cubo”

A lo largo de su extensa trayectoria en México, Costa Rica y la MLS el Cubo Torres ha disputado 387 partidos a nivel clubes, en los que ha convertido 108 goles y repartido 32 asistencias.

En el fútbol tico suma 35 apariciones entre Guanacasteca y Sporting, con 16 goles anotados. En el caso de Herediano, nunca llegó a debutar debido a la suspensión por doping positivo que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un año.