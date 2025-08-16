Lo que hizo Luis Palma luego de marcar su primer gol y que sorprende al Lech Poznan; Honduras tiene que verlo

Luis Palma volvió a marcar en el fútbol de Europa, no lo hacía desde el 26 de febrero cuando marcó por última vez con la camisa de Olympiacos en la Copa de Grecia.

En su sexto partido como titular en el Lech Poznan, el “Bicho” hizo su primer tanto para la alegría de Honduras, mucho mejor cuando fue para salvar a su club de la derrota.

Palma Oseguera llegó a rematar al segundo palo de cabeza luego de un gran centro que envió desde la izquierda Mikael Ishak.

Con esto Palma levanta la admiración de toda la afición del Lech Poznan, pero hay algo que ha destacado más de su partido.

¿Qué es lo que sorprende a Lech Poznan de Luis Palma?

Palma Oseguera jugó los 90 minutos de partido, pero durante el mismo sufrió un golpe del que muchos no se reponen.

Le anularon un gol por una mano que incidió en la anotación. El VAR llamó al árbitro y este decidió cancelar la primera celebración.

Lo que aplaude el Lech Poznan es que Luis Enrique no se rindió y siguió buscando su primera anotación, que al final llegó.

Ahora Palma Oseguera debe enfocarse en la Europa League, donde va a enfrentar al Genk en busca de un puesto en la competición.

