Levante lo confirma: Kervin Arriaga recibe de Concacaf la notificación que no esperaba en la Liga Española

Kervin Arriaga ya no será el único centroamericano en la Liga Española, Levante ha confirmado una noticia que el propio hondureño no esperaba.

Julián Calero, técnico del club “Granota” fue el encargado de hacer oficial la noticia y este es el otro país de Concacaf que se pone alegre.

¿Quién se suma al hondureño Kervin Arriaga en el Levante?

Calero confirmó que Martín Krug (19 años), joven futbolista de Panamá, ha sido incluido en el primer equipo del Levante para la temporada 2025-26 de la Liga Española.

El DT afirma que apuesta por el talento debido a sus destacadas actuaciones en la filial del club. Krug ha tenido una pretemporada sobresaliente y es el motivo de su llamado.

Incluso, el panameño ya fue convocado para el primer partido de la Liga Española ante Alavés. Martín ya es parte de la selección mayor de Panamá, en su experiencia encontramos su debut en el amistoso del 16 de junio de 2024 ante Paraguay en el Estadio Rommel Fernández.

También fue incluido en la lista provisional para la Copa América 2024 y la Final Four de la Concacaf en marzo de 2025.

Ahora se suma al hondureño Kervin Arriaga como los dos centroamericanos en la Liga Española. El ex Real Zaragoza firmó contrato hasta 2028.

Actualidad de Kervin Arriaga

Su rendimiento en Real Zaragoza fue la clave para su llegada y firmó contrato hasta 2028, pero las noticias desde su llegada no han sido buenas.

El hondureño no estará el debut contra Alavés por una lesión muscular y el comunicado del Levante aseguró que estará tres semanas de baja.