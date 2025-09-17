“Lo fracturé”: leyenda de Honduras calienta a Keylor Navas antes de la visita de Costa Rica en las Eliminatorias

Keylor Antonio Navas Gamboa es el futbolista de la selección actual de Costa Rica que más experiencia tiene jugando ante Honduras.

El tico sabe lo que es amargarlos, pero también conoce lo que es sufrir visitar el país catracho cada vez que le toca.

En los últimos días se ha viralizado una anécdota de una leyenda de la selección de Honduras con el ex portero del Real Madrid.

Se trata de Carlo Costly, quien asegura haber tenido “un pique” con Navas durante las Eliminatorias de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Ambos se dieron sus buenos golpes y todo quedó en anécdota, pero para el partido de 09 de octubre camino al Mundial 2026 sirve de condimento.

Esto fue lo que comenzó la riña entre Carlo Costly y Keylor Navas

“El partido contra Costa Rica aquí en 2009 cuando le metimos 4, hubo una jugada accidental del fútbol, de esos roces que se dan… En esa acción le fracturo con la rodilla el tabique y desde ese momento traemos pique”.

Keylor no se quedó con eso y buscaría tener su propia venganza, que consiguió, pero Costly tampoco es de olvidar las cosas.

“Luego voy a a Costa Rica y él me pegó un golpe en la espalda. Tras de eso, en las Eliminatorias a Brasil 2014 que le ganamos con un gol de Jerry Bengtson, cuando se la cruza queda como hincado, entonces yo vengo por detrás y le doy un sape”.

Así de intensos son los Honduras vs Costa Rica, el Clásico de Centroamérica que se va a repetir en dos ocasiones camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

