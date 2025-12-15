“Presupuesto ajustado”: fue echado en plenas Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 y ahora decide volver a su club

El día que Costa Rica y Honduras quedaron fuera de la Copa del Mundo 2026, uno de los futbolistas que fue parte de la convocatoria para ese encuentro quedó sin club.

La marca en el calendario data la fecha 18 de noviembre, donde Bryan Acosta se dio cuenta que Nashville SC no contaba más con su fútbol para 2026.

Ahora todo ha dado un giro inesperado y desde Estados Unidos detallan que el equipo del la MLS ha decidido renovar su contrato a pesar de que era agente libre.

Nashville SC no vive su mejor momento económicamente y tiene un “presupuesto ajustado” por lo que han decidido volver a confiar en Acosta.

“Nashville SC ha renovado al internacional hondureño Bryan Acosta para la temporada 2026 con opción para 2027, según fuentes. Acosta, de 32 años, jugó 19 partidos con Nashville en todas las competiciones la temporada pasada. Una opción confiable para un veterano con un presupuesto ajustado al club”, informa el periodista norteamericano Ben Wright, que está cerca de las noticias del equipo.

Aunque jugó menos de 600 minutos en 2025, es internacional absoluto con Honduras y ganó menos de $200,000 en el año.

Su regreso le da a Nashville un equipo veterano y confiable con un impacto salarial mínimo, a la vez que les permite flexibilidad presupuestaria para realizar fichajes importantes.

Acosta porta su cuarta camiseta en la MLS, ya que anteriormente formó parte del Portland Timbers (2023), Colorado Rapids (2022-23) y el FC Dallas (2019-21).

Seguirá siendo compañero de Andy Najar y buscarán seguir brillando, en la temporada actual fueron eliminados en los playoff por el campeón Inter Miami.